«Поставили на колени и заставили извиниться»: трое уральцев из мести похитили 15-летнего подростка – как их наказали

Суд вынес приговор трем уральцам, похитившим подростка

В Тавде суд вынес приговор трем уральцам, которые из мести похитили подростка. Все произошло в июле 2025 года после того, как между двумя бывшими одноклассниками – 15-летним и 16-летним – произошел конфликт.

- Подростки назначили встречу на День города, чтобы выяснить отношения. В ходе разборки младший оскорбил старшего, плюнул на его кроссовку и избил оппонента. Подросток рассказал о случившемся своей старшей сестре – Марине Коноваловой, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Коновалова решила организовать похищение обидчика. Для этого она попросила помощи у своего родственника Дмитрия Смолякова. 20 июля все трое приехали к подростку домой, выбили калитку и вытащили его из ограды. Смоляков силой посадил несовершеннолетнего в машину.

Похитители увезли подростка в лес, где поставили его на колени и заставили просить прощения у младшего брата Коноваловой, угрожая насилием.

- Потерпевший выполнил все требования. В судебном заседании подсудимые вину фактически не признали. Однако представленных суду доказательств оказалось достаточно, - отметили в облсуде.

Так, Марину Коновалову и Дмитрия Смолякова признали виновными по пунктам «а», «в» и «д» части 3 статьи 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего группой лиц с угрозой применения насилия». Коновалову также осудили по пункту «а» и «б» части 4 статьи 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу и совершение тяжкого преступления».

- 16-летний соучастник признан виновным в похищении несовершеннолетнего, - пояснили в облсуде.

Дмитрию Смолякову назначили 6 лет колонии строгого режима, а Марине Коноваловой – 7 лет колонии общего режима. Их взяли под стражу прямо в зале суда. Подростка приговорили к 2 годам 7 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.