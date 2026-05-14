Маленькая Таисия потребовала маму замолчать, и обе прославились в соцсетях. Фото: предоставила героиня публикации

Артистка хора Свердловской филармонии прославилась в Интернете, исполнив для маленькой дочки песню Бьянки «Наступит ночь». В ролике 33-летняя Мария Дрягина – в ярко-желтом домашнем халате и с хостом на голове. Рядом сидит 3-летняя дочка Таисия и сосредоточенно раскрашивает фломастерами.

«На-а-аступит но-о-о-очь», - запевает Мария. Однако дочь ее прерывает.

Видео собрало 13 миллионов просмотров Хористка Свердловской филармонии прославилась в соцсетях, спев 3-летней дочке «Наступит ночь»

«Так! Успокоились! Тихо», - командует девочка, но мама продолжает петь.

«Тихо! Мам, закрой пока [фломастер]», - упорно повторяет белокурая малышка.

Невозмутимость девочки и харизма ее мамы покорили пользователей соцсетей. Ролик собрал 13 миллионов просмотров.

Мария шесть лет выступает в Свердловской филармонии. Фото: предоставила героиня публикации

«СЛУЧАЙНО ПОЛУЧИЛОСЬ»

К музыке хористку Марию Дрягину тянуло с детства. В родном Нижнем Тагиле она с пяти лет ходила в эстрадную группу, окончила музыкальную школу и колледж искусств, затем поступила в институт культуры в Челябинске. Там она, кстати, познакомилась с будущим мужем Егором.

- Сначала просто дружили, потом дружба переросла в любовь, - делится с «КП-Екатеринбург» Мария.

В 2020 году, получив дипломы, влюбленные переехали в Екатеринбург. Мария устроилась в Свердловскую филармонию, а Егор стал ведущим корпоративов и праздников. В 2022 году супруги поженились, а еще через год на свет появилась их дочка Таисия.

Мария и Егор пожелинилсь в 2022 году, а спустя год на свет появилась их дочка Таисия. Фото: предоставила героиня публикации

- Я два года побыла в декрете, но поняла, что сидеть дома – не мое. Вышла на работу, и теперь стараюсь все успевать. По утрам мы с мужем по очереди отводим дочку в садик, днем у меня репетиции, вечером проводим время всей семьей, а в перерывах – монтирую видео.

Мария и раньше снимала с мужем забавные семейные ролики, но они не собирали такое количество просмотров.

- Видео с Таюшей получилось случайно. Я просто запела, и она один раз сказала: «Мама, тихо». Тут я подумала, что надо включить камеру, вдруг что-то интересное будет. Так и случилось. К слову, Таисия не всегда критично относится к моему пению. Иногда говорит: «Мама, ты очень хорошо поешь». В общем, по настроению.

Зрители полюбили артистичность Марию и командный тон маленькой Таисии. Фото: предоставила героиня публикации

ОЦЕНИЛА ANNA ASTI

Мария выложила видео с дочкой в соцсети в конце января. За считанные дни оно собрало миллионы просмотров.

«Девочка – само очарование», «У меня тоже дома такой командир растет», «Не знаю, что вашей дочурке не нравится. Вы прекрасно поете!», - писали женщине в комментариях. На Марию стали подписываться сотни человек.

- Я поняла, что надо выкладывать больше видео. Но я не эксплуатирую дочь. Когда Таюша сама хочет, она снимается, - рассказывает Мария.

Мария снимает ролики не только с дочкой, но и с мужем

За несколько месяцев аудитория выросла до 99 тысяч подписчиков. Ролики Марии оценили и знаменитости: оперная певица Хибла Герзмава, исполнительница Anna Asti, актер Никита Тарасов и другие.

- Режиссер Жора Крыжовников на меня даже подписался. Мне было так приятно, что он подписан на незначительное количество людей, и в том числе на меня. Я была ошеломлена. Жду приглашения в кино!

В роликах Мария, и правда, ведет себя артистично. Не стесняется предстать в забавных домашних нарядах,

- Это не образ, чтобы привлечь внимание. Я люблю подурачиться, и почти все ролики снимаю с первого дубля.

Мария снимает ролики в ярких домашних костюмах

«ВЫ ПОДНИМАЕТЕ НАМ НАСТРОЕНИЕ»

Превращать блог в инструмент основного дохода Мария не хочет, поэтому редко соглашается на рекламу и не гонится за просмотрами.

- Мой блог – для души. Работу в филармонии я в любом случае не оставлю. Мне нравится выступать перед зрителями. И мне, наоборот, благодаря блогу хочется привлечь внимание взрослых и молодежи к музыке, вдохновить их ценить культуру и искусство.

Мария не собирается бросать работу в Свердловской филармонии. Фото: предоставила героиня публикации

К хейту Мария уже успела привыкнуть. К тому же, его не так много.

- Обычно пишут что-то в духе: «Бедный ребенок, она же оглохнет», «Сделайте ремонт в квартире», «Наймите себе стилиста». Но я их пропускаю мимо. Тем более, что добрых и позитивных комментариев намного больше. Зрители говорят: «Вы поднимаете нам настроение, заряжаете позитивом на целый день», «Посмотрим ролик, улыбнемся и счастливые пойдем на работу». Это ли не счастье!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не говорил до 5 лет, а потом запел…»: SHAMAN исполнил мечту особенного поклонника. SHAMAN исполнил мечту 12-летнего поклонника перед концертом в Екатеринбурге (подробнее)