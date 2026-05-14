Артистка хора Свердловской филармонии прославилась в Интернете, исполнив для маленькой дочки песню Бьянки «Наступит ночь». В ролике 33-летняя Мария Дрягина – в ярко-желтом домашнем халате и с хостом на голове. Рядом сидит 3-летняя дочка Таисия и сосредоточенно раскрашивает фломастерами.
«На-а-аступит но-о-о-очь», - запевает Мария. Однако дочь ее прерывает.
Видео собрало 13 миллионов просмотров
«Так! Успокоились! Тихо», - командует девочка, но мама продолжает петь.
«Тихо! Мам, закрой пока [фломастер]», - упорно повторяет белокурая малышка.
Невозмутимость девочки и харизма ее мамы покорили пользователей соцсетей. Ролик собрал 13 миллионов просмотров.
«СЛУЧАЙНО ПОЛУЧИЛОСЬ»
К музыке хористку Марию Дрягину тянуло с детства. В родном Нижнем Тагиле она с пяти лет ходила в эстрадную группу, окончила музыкальную школу и колледж искусств, затем поступила в институт культуры в Челябинске. Там она, кстати, познакомилась с будущим мужем Егором.
- Сначала просто дружили, потом дружба переросла в любовь, - делится с «КП-Екатеринбург» Мария.
В 2020 году, получив дипломы, влюбленные переехали в Екатеринбург. Мария устроилась в Свердловскую филармонию, а Егор стал ведущим корпоративов и праздников. В 2022 году супруги поженились, а еще через год на свет появилась их дочка Таисия.
- Я два года побыла в декрете, но поняла, что сидеть дома – не мое. Вышла на работу, и теперь стараюсь все успевать. По утрам мы с мужем по очереди отводим дочку в садик, днем у меня репетиции, вечером проводим время всей семьей, а в перерывах – монтирую видео.
Мария и раньше снимала с мужем забавные семейные ролики, но они не собирали такое количество просмотров.
- Видео с Таюшей получилось случайно. Я просто запела, и она один раз сказала: «Мама, тихо». Тут я подумала, что надо включить камеру, вдруг что-то интересное будет. Так и случилось. К слову, Таисия не всегда критично относится к моему пению. Иногда говорит: «Мама, ты очень хорошо поешь». В общем, по настроению.
ОЦЕНИЛА ANNA ASTI
Мария выложила видео с дочкой в соцсети в конце января. За считанные дни оно собрало миллионы просмотров.
«Девочка – само очарование», «У меня тоже дома такой командир растет», «Не знаю, что вашей дочурке не нравится. Вы прекрасно поете!», - писали женщине в комментариях. На Марию стали подписываться сотни человек.
- Я поняла, что надо выкладывать больше видео. Но я не эксплуатирую дочь. Когда Таюша сама хочет, она снимается, - рассказывает Мария.
За несколько месяцев аудитория выросла до 99 тысяч подписчиков. Ролики Марии оценили и знаменитости: оперная певица Хибла Герзмава, исполнительница Anna Asti, актер Никита Тарасов и другие.
- Режиссер Жора Крыжовников на меня даже подписался. Мне было так приятно, что он подписан на незначительное количество людей, и в том числе на меня. Я была ошеломлена. Жду приглашения в кино!
В роликах Мария, и правда, ведет себя артистично. Не стесняется предстать в забавных домашних нарядах,
- Это не образ, чтобы привлечь внимание. Я люблю подурачиться, и почти все ролики снимаю с первого дубля.
«ВЫ ПОДНИМАЕТЕ НАМ НАСТРОЕНИЕ»
Превращать блог в инструмент основного дохода Мария не хочет, поэтому редко соглашается на рекламу и не гонится за просмотрами.
- Мой блог – для души. Работу в филармонии я в любом случае не оставлю. Мне нравится выступать перед зрителями. И мне, наоборот, благодаря блогу хочется привлечь внимание взрослых и молодежи к музыке, вдохновить их ценить культуру и искусство.
К хейту Мария уже успела привыкнуть. К тому же, его не так много.
- Обычно пишут что-то в духе: «Бедный ребенок, она же оглохнет», «Сделайте ремонт в квартире», «Наймите себе стилиста». Но я их пропускаю мимо. Тем более, что добрых и позитивных комментариев намного больше. Зрители говорят: «Вы поднимаете нам настроение, заряжаете позитивом на целый день», «Посмотрим ролик, улыбнемся и счастливые пойдем на работу». Это ли не счастье!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Не говорил до 5 лет, а потом запел…»: SHAMAN исполнил мечту особенного поклонника. SHAMAN исполнил мечту 12-летнего поклонника перед концертом в Екатеринбурге (подробнее)