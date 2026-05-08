Помогали раненым бойцам, строили танки сверх плана: как Урал вместе со всей страной приближал Великую Победу

Танк «Школьник Свердловска», деньги на постройку которого собирали дети Фото: архив школы №67 Екатеринбурга

Часы показывают 14:15. Репродуктор на здании горсовета Свердловска передает сообщение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. В толпе повторяется одна и та же короткая, но страшная фраза: «Началась война». Так 22 июня 1941 года жизнь свердловчан разделилась на «до» и «после».

Уже 23 июня у военкоматов выстроились очереди. Порыв был настолько внезапным, что заявления о приеме на военную службу писали на первом, что попадется под руку, - клочках белой бумаги, обрывках газет, кусках обоев... В очереди стояли даже девушки. Известно, например, что шесть работниц Свердловского рыбообрабатывающего завода попросили принять их в ряды РККА.

- Считаю своим долгом помочь Родине отбить зарвавшихся авантюристов, - сказала тогда репортерам одна из девушек по фамилии Мещерягина.

Выдача пособий семьям фронтовиков Фото: Государственный архив Свердловской области

Каждый хотел помочь, внести свой вклад. К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне вспоминаем, как жители Свердловской области помогли приблизить тот момент, когда голос Юрия Левитана из репродукторов разнес по городу долгожданную новость о Победе.

ДЕЛИЛИСЬ ПОСЛЕДНИМ

Свердловская область стала одним из ключевых регионов, куда эвакуировались промышленные предприятия и специалисты с запада страны. Средний Урал принял у себя 212 предприятий.

- Население одного лишь Свердловска за годы войны увеличилось примерно на 100 тысяч человек, - отметил генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов. - Вся система эвакуации была хорошо спланирована. В крупные города эвакуировали инженерно-технический персонал и квалифицированных рабочих. Женщин, пожилых и детей старались размещать в сельской местности. Свердловчане помогали эвакуированным людям: размещали у себя, делились пайками, собирали для них теплую одежду.

Эвакуированные работники завода «Большевик» с семьями разгружают состав с вещами и станками Фото: Свердловский областной краеведческий музей

На Урал были эвакуированы не только промышленные предприятия. В Свердловск, например, были вывезены животные Московского зоопарка. Много позже, в 1991 году, заведующая секцией хищных животных и писательница Вера Чаплина в интервью газете «Вечерний Свердловск» вспоминала, насколько сложно было сохранить жизни зверей.

- Не хватало кормов, приходилось прилагать громадные усилия, чтобы накормить, спасти их. Все без исключения сотрудники зоопарка самоотверженно боролись за жизнь питомцев. Мы делились последним с детьми и зверями, - вспоминала Вера Чаплина.

В Свердловск была эвакуирована и коллекция Эрмитажа. Всего на Урал вывезли около 1,2 миллиона экспонатов. Их разместили в здании картинной галереи на Вайнера, 11, в Римско-католическом храме на пересечении Розы Люксембург и Карла Либкнехта, а также в доме Ипатьева.

Сотрудники Эрмитажа в эвакуации в Свердловске Фото: ЕМИИ

ГОРОЖАНЕ НЕСЛИ РАНЕНЫХ В ГОСПИТАЛЬ НА РУКАХ

Свердловск в годы войны был настоящим городом-госпиталем. Здесь развернули 49 медучреждений хирургического профиля для лечения тяжелораненых бойцов, доставленных с фронта. Их размещали в гостиницах, домах отдыха, в зданиях крупных контор и в учебных заведениях. Например, первый эвакогоспиталь № 1716 был открыт в школе № 37 на улице Первомайской. Место было выбрано не случайно, рядом железнодорожные пути. Большую помощь оказывали горожане, которые буквально на руках несли тяжелораненых бойцов от поезда до операционной.

В годы Великой Отечественной войны Свердловск стал основной госпитальной базой для лечения раненых Фото: Свердловский областной музей истории медицины

- Тогда был большой патриотический подъем. Людям приходилось очень тяжело, но тем не менее никто никогда не оставлял раненых. О них заботились все - и школьники, и взрослые, - рассказала руководитель Свердловского областного музея истории медицины, филиала ГБПОУ СОМК, Алевтина Артемьева.

В годы Великой Отечественной войны в Свердловске было развернуто 49 госпиталей в основном хирургического профиля для лечения тяжелораненых бойцов Фото: Свердловский областной музей истории медицины

Школьники объединялись в тимуровские команды, чтобы помогать семьям фронтовиков и детям-сиротам. Старшеклассники встречали санитарные поезда, девочки помогали раненым, потерявшим зрение, писать письма родным. Тимуровские команды бывали многочисленны. Например, в школе № 55 в нее входило 120 человек.

А еще уральцы выстраивались в очереди, чтобы сдать кровь для переливания. Причем тут были свои рекордсмены. В Свердловске сторож народного суда Иванов за годы войны сдал 32 литра крови. И таких, как он, самоотверженных доноров в 1945 году в столице Урала было 105 человек.

КАК ПОЯВИЛСЯ УРАЛЬСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС

В начале 1943 года рабочие заводов Свердловской, Челябинской и Молотовской областей решили общими усилиями построить сверх плана целый танковый корпус. Так началась история Уральского добровольческого танкового корпуса.

- Эта инициатива появилась среди уральских рабочих на фоне успехов Красной армии под Сталинградом (Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года победой Красной армии. - Прим. ред.), - объясняет генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов. - Он полностью был экипирован и сформирован за счет сверхплановых работ и средств, которые внесли уральцы.

Ученица школы №67 Свердловска Мара Колева, по инициативе которой был построен танк «Школьник Свердловска» на руках у танкиста Фото: архив школы №67 Екатеринбурга

А еще свердловчане активно изъявляли желание служить в этом подразделении.

- В корпус требовалось 9660 человек, а заявлений было подано в 12 раз больше, - уточняет историк Валерия Лепаловская. - В корпусе служили лучшие из лучших - рабочие, ученые, музыканты, писатели, студенты ведущих вузов Урала, будущие экономисты, кандидаты и доктора наук. При этом если рядовой состав формировался из добровольцев, то офицерский - из кадровых офицеров, в том числе тех, кто после ранения проходил лечение на Урале.

Добровольцы приняли военную присягу 1 мая 1943 года. А первый бой случился уже через три месяца на Курской дуге.

- Боевое крещение корпуса состоялось 27 июля 1943 года в ходе контрнаступления советских войск, - говорит генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов. - Это была Орловская наступательная операция, в ходе которой наш корпус был введен в прорыв в районе деревни Борилово. Там был очень тяжелый бой, и Уральский добровольческий танковый корпус проявил свои самые лучшие качества.

ОБЩАЯ ПОБЕДА

Водружение Знамени Победы над Рейхстагом 1 мая 1945 года стало символом победы советского народа. Этот подвиг совершили сержант Михаил Егоров, младший сержант Мелитон Кантария, лейтенант Алексей Берест и командир батальона Степан Неустроев - уроженец Свердловской области.

- Степан Неустроев - капитан, командир батальона, который первым ворвался в здание Рейхстага и установил на нем штурмовой флаг дивизии. К сожалению, его имя не так известно, - объясняет историк, преподаватель Центра развития универсальных компетенций УрФУ Андрей Ермоленко. - Однако именно капитан Неустроев причастен к появлению реликвии - под его руководством красноармейцы ворвались в Рейхстаг, он обеспечил продвижение штурмовой группы по зданию, он передавал Знамя Победы в Москву, и именно он должен был пронести его по Красной площади на параде 24 июня 1945 года. Но пять ранений, который были получены на фронтах войны, дали о себе знать - Степану Андреевичу никак не давался парадный строевой шаг. Именно поэтому Знамя Победы на историческом параде в 1945 году не выносилось.

Фото: из архива семьи Степана Неустроева

О Победе в Свердловской области узнали по радио и через газеты. В печати об этом уральцам сообщал писатель Павел Бажов: «Мы, уральцы, переживаем сейчас особое чувство гордости: ведь это наши оружейники, танкостроители, пушкари внесли немалый вклад в дело Победы».

В первый день торжества проходили стихийно. У таксофонов и окон для отправки телеграмм выстроились длинные очереди. Все хотели поздравить родных и близких с Победой. А на площади рядом с Уралмашзаводом прошел митинг в честь радостного события. Там собрались 35 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Праздничный концерт и салют: полная программа Дня Победы 2026 в Екатеринбурге

Опубликована подробная программа Дня Победы 2026 в Екатеринбурге (Подробнее)

Освобождал Минск, брал Кенигсберг: чемпион UFC навестил ветерана Великой Отечественной войны в Екатеринбурге

Чемпион UFC Петр Ян поздравил 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны (Подробнее)