Точное число камер, поступивших на Средний Урал, не раскрывается

Свердловская Госавтоинспекция презентовала новую камеру «Азимут 4», снимающую нарушителей из багажника служебного автомобиля ДПС. По словам главы ведомства Алексея Спиридонова, «письма счастья» уже ждут своих адресатов.

Камера устанавливается в служебный HAVAL и снимает номера автомобилей из-под тонировки. Сервис проверяет, находится ли машина или ее владелец в розыске, угоне. Если оснований для задержания нет, то административный штраф придет по почте и на Госуслуги.

При этом истинное число камер, поступивших на Средний Урал, не раскрывается.

– Уже были случаи, когда водители пытались обжаловать штраф. Не понимали, откуда их сняли. Никакого закона, запрещающего так делать, нет, — сказал начальник свердловского управления Госавтоинспекции Алексей Спиридонов.

В условиях отключения интернета и перебоев со связью, «Азимут» способен «запомнить» нарушителя. И направить информацию о нем, когда связь с сервером будет восстановлена.

– Предположим, служебная машина едет в сторону Нижнего Тагила. И там есть участок трассы, где сотовой связи нет. Нарушителя не заметят? Нет. У камеры есть внутренняя память, и потом она сообщит о нем – добавил Алексей Спиридонов.

Отметим, что стоимость одного комплекса фотовидеофиксации составляет от 1,5 до 4 миллионов рублей.

