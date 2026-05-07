Авто7 мая 2026 9:02

В Екатеринбурге у гаишников появилась «шпионская» камера: вы даже не поймете, откуда вас снялифотовидео

Свердловская ГАИ презентовала новую камеру «Азимут», снимающую из багажника
Олег ГАЛИМОВ
Точное число камер, поступивших на Средний Урал, не раскрывается

Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская Госавтоинспекция презентовала новую камеру «Азимут 4», снимающую нарушителей из багажника служебного автомобиля ДПС. По словам главы ведомства Алексея Спиридонова, «письма счастья» уже ждут своих адресатов.

Камера устанавливается в служебный HAVAL и снимает номера автомобилей из-под тонировки. Сервис проверяет, находится ли машина или ее владелец в розыске, угоне. Если оснований для задержания нет, то административный штраф придет по почте и на Госуслуги.

При этом истинное число камер, поступивших на Средний Урал, не раскрывается.

– Уже были случаи, когда водители пытались обжаловать штраф. Не понимали, откуда их сняли. Никакого закона, запрещающего так делать, нет, — сказал начальник свердловского управления Госавтоинспекции Алексей Спиридонов.

В условиях отключения интернета и перебоев со связью, «Азимут» способен «запомнить» нарушителя. И направить информацию о нем, когда связь с сервером будет восстановлена.

– Предположим, служебная машина едет в сторону Нижнего Тагила. И там есть участок трассы, где сотовой связи нет. Нарушителя не заметят? Нет. У камеры есть внутренняя память, и потом она сообщит о нем – добавил Алексей Спиридонов.

Отметим, что стоимость одного комплекса фотовидеофиксации составляет от 1,5 до 4 миллионов рублей.

