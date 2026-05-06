Инцидент произошел днем 6 мая. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге обрушилась крыша спортзала в Уральском колледже технологий и предпринимательств. Инцидент произошел днем 6 мая в здании по адресу Умельцев,5. Пострадавших, к счастью, нет. В этот момент занятия в спортзале не проводились.

- Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - На месте работают 5 единиц техники и 15 человек личного состава. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 97 человек.

Видео: читатель "КП" В Екатеринбурге обрушилась крыша колледжа

По данным прокуратуры Свердловской области, из-за трещины обрушились несколько плит и перекрытия спортивного зала. Причины произошедшего уточняются. Надзорное ведомство проводит проверку. На место выехал прокурор Чкаловского района.

По данным министерства образования Свердловской области, обрушились плиты и перекрытия спортзала. Фото: читатель "КП"

- Крыша долгое время нуждалась в ремонте, по ней было видно, что она была неустойчивая. Нас хотели переводить в другой корпус, чтобы ремонтировать спортзал. Но, видимо, не успели, - рассказали «КП-Екатеринбург» ученики колледжа.

По данным прокуратуры, обрушение произошло из-за трещины. Фото: читатель "КП"

В СУ СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по 293 статье УК РФ (Халатность). Ситуация также находится под контролем министерства образования Свердловской области.