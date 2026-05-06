Инцидент произошел 3 мая на улице Вайнера. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге пьяные мужчины накинулись на 19-лентего студента, поскольку им не понравилась его внешность. Инцидент произошел ночью 3 мая на перекрестке улиц Вайнера - Попова. Об этом сообщила пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

- В ходе начавшегося конфликта потерпевшему нанесли несколько ударов руками и ногами в лицо и по голове. Затем нападавшие отобрали у него телефон и заставили перевести 800 рублей на номер одного из злоумышленников, - отметили в полиции.

Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу В Екатеринбурге на улице Вайнера избили студента

Во время драки молодому человеку сломали нос. Он обратился в больницу и в полицию. Сумма ущерба составила около 20 тысяч.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Спустя несколько дней силовики задержали двух подозреваемых. Ими оказались 26-летний монтер и 23-летний спортсмен, который официально нигде не работает. Свою вину они признали, а также уточнили, что похищенный телефон выбросили на улице.

- Я подошел к своим знакомым, а он (потерпевший) стоял уже с большим синяком. Деньги на свой счет перевел, потому что я дурак, который был в состоянии алкогольного опьянения. Я очень сильно каюсь, - рассказал один из задержанных.

Мужчины находятся под арестом. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Сейчас мужчины находятся под арестом. На них заведено уголовное дело по второй части 161 статьи УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц). Агрессорам грозит до семи лет лишения свободы.