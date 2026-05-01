Погибли четыре подростка: подробности массового ДТП под Екатеринбургом

Иномарка «Рено» сгорела после столкновения с двумя легковушками и грузовиком. Четыре человека, сидевшие в ней, погибли

В пятницу, 1 мая, на 57-м километре ЕКАДа произошла массовая авария с участием грузовика и трех легковых автомобилей. По предварительным данным, водитель «Рено», ехавший в сторону Верхней Пышмы на высокой скорости, из-за дождя не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, по которой двигалась «Тойота». Машины столкнулись. «Рено» отбросило сначала на грузовик «Ман», а затем на «Опель». После этого «Рено» загорелся.

- В автомобиле «Рено» находились пять человек, четверо из которых погибли, - уточняют в Госавтоинспекции Свердловской области. - По предварительным данным, погибшие являются несовершеннолетними. Их личности в настоящий момент устанавливаются полицией. Еще одна пассажирка 2009 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирована в 9-ю ДГКБ.

Также в полиции сообщают, что в «Тойоте» находились мужчина 1989 года рождения и женщина 1988 года рождения. Их доставили в 36-ю горбольницу. Водитель грузовика и пассажиры «Опеля» не пострадали.

- На месте происшествия продолжают работу экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, а также иные экстренные службы, - добавляют в Госавтоинспекции. - Движение транспорта ограничено.

По факту аварии проводится расследование.

Обновление: В десятом часу вечера в Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что движение транспорта на 57 километре ЕКАД Первоуральского района восстановлено и ограничения сняты.

