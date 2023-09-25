В Екатеринбурге мобилизованного, проходившего лечение, обвинили в дезертирстве

Во время службы у Владимира обострилась хроническая болезнь и ему потребовалось лечение Фото: предоставлено семьей Владимира Ростова

В Екатеринбурге суд приговорил к колонии общего режима жителя Невьянска 43-летнего Владимира Ростова. Его лишили свободы на 5 лет и 6 месяцев по обвинению в самовольном оставлении части - осенью прошлого года он был мобилизован.

Его родные теперь добиваются отмены приговора. Они настаивают, что никакого дезертирства не было – Владимир просто лечился от серьезного заболевания.

- У мужа очень давно хроническая болезнь - геморрой третьей стадии. Ему очень больно ходить. Очень много узлов, варикозных расширений, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жена Владимира Наталья. - Во время службы старая болезнь обострилась. Его отправили в госпиталь. Он там отлежал. Но операцию ему делать не стали, отправили лечиться по месту жительства – домой. Сказали, можешь лечиться в военном госпитале или частной клинике, где тебе удобно.

Обострение так и не прошло. У Владимира при ходьбе открывалось кровотечение. Вернувшись домой, Владимир обратился в частную клинику, где ему оказали помощь.

- И в этот момент на него заводят уголовное дело, обвиняют в том, что он самовольно оставил часть, - говорит Наталья. - Он пытался показывать бумаги, что он в частной клинике лечение проходит. Ему отвечали, что он должен лежать в военном госпитале. Он стал подследственным.

Осенью 2022 года Владимира мобилизовали

В гражданской жизни Владимир работал старшим мастером на цементном заводе. Но, по словам близких, он всю жизнь мечтал защищать Родину. Для этого, обучаясь в Уральском политехническом институте в Екатеринбурге, он окончил военную кафедру. Служил в армии два года. Получил звание старшего лейтенанта.

- С 2014 года он хотел вернуться на службу, но его сдерживало то, что у него пожилые родители и сестренка младше него на 20 лет, - говорит Наталья. - В 2022-м его мобилизовали.

Суд над Владимиром состоялся 17 августа. Сейчас он находится в СИЗО №1 Екатеринбурга. Его супруга с адвокатом подготовили апелляционную жалобу на приговор.

- Рассмотрение по апелляционной жалобе еще не назначили. Она находится в Екатеринбургском гарнизонном суде, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Дмитрий Логинов. - Мы настаиваем на том, чтобы приговор отменили и вынесли оправдательный приговор. Он не пропадал. Его вывели в госпиталь лечиться, потом направили в войсковую часть сюда, отметился в части, ему сказали ехать домой и лечиться. Он поехал. Был дома, ни от кого не скрывался, лечился в частном медицинском учреждении. Приезжал в свою часть, сообщал, что находится по домашнему адресу, проходит лечение, чтобы его не теряли. А потом к нему пришли и сказали, что он должен был находиться все это время в части.

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