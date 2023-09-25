В начале октября в Свердловской области выпадет мокрый снег

Наиболее холодные дни придутся на 4-6 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот и все, Бабье лето в Свердловской области заканчивается. Понедельник, 25 сентября, последний теплый день месяца, когда столбики термометров показывали +22 градуса и выше. Далее нас ждут похолодания.

- В ближайшие сутки через территорию Свердловской области пройдет холодный атмосферный фронт. Тепло пойдет на спад. Но осадков в ближайшие дни ожидается немного, - прокомментировала ведущий агрометеоролог Уральского гидрометцентра Лариса Закирова. - С 29 сентября будет больше дождей особенно в северной половине области.

Не стоит ждать, что тепло вернется в начале октября. Влияние циклонов на погоду Урала в ту пору только усилится, особенно в первую пятидневку месяца. Возможен даже снег.

- Температура воздуха понизится до климатической нормы. На севере и в горах возможен дождь с мокрым снегом, - добавила Лариса Закирова. - Наиболее холодные дни придутся на 4-6 октября.