В Свердловской области 22 человека пострадали после ДТП автобуса и легковушки

Автобус ехал из парка «Оленьи ручьи». Фото: ГИБДД по Свердловской области

На 291 километре трассы Пермь – Екатеринбург столкнулась иномарка Opel и автобус со школьниками. На момент аварии в салоне транспорта находилось 22 человека, 15 из них – дети. Авария случилась днем 24 сентября. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Транспорт ехал из парка «Оленьи ручьи». При развороте автомобиль не предоставил преимущество автобусу. Из-за этого машины столкнулись, обе от удара съехали на обочину. В аварии пострадала 12-летняя девочка. Сейчас на месте ДТП работают автоинспекторы и медики.

- Несовершеннолетняя с предварительным диагнозом - травма носа, была госпитализирована в городскую больницу № 9 в Екатеринбурге силами сотрудников БСМП ГАУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ», - рассказали в свердловской прокуратуре.

В свердловском Министерстве здравоохранения сообщили, что остальных детей и взрослых также осмотрели медики. Никто из них не получил травм. От госпитализации они отказались.

На место также наплавили резервный автобус. Он довезет детей в Екатеринбург. Точная причина аварии выясняется. Региональное ведомство взяло на контроль проверку происшествия.

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