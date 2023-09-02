«Это был криминал»: на Урале нашли тело студента, пропавшего шесть лет назад при странных обстоятельствах

Все это время Владислава искали волонтеры и полицейские. Фото: предоставлено мамой Владислава

Спустя шесть лет после пропажи в Нижней Туре нашли тело 21-летнего студента. В июне 2017 года он планировал поехать на учебу, но пропал. Куда делся парень на самом деле, до сих пор неизвестно.

Все это время Владислава искали волонтеры и полицейские. Его мама не опускала руки ни на один день: Светлана все время выставляла на странице сына посты с просьбами вернуться.

Светлана все время выставляла на его странице посты с просьбами вернуться. Фото: скрины со страницы погибшего

В тот день Владислав как обычно отправился на учебу из Нижней Туры в Лесной. Странности этой истории предает тот факт, что студент оставил дома пропуск. Без этого документа парня бы на территорию закрытого города не пустили.

- Соседи видели, как шел по улице, а дальше - след обрывается, - рассказала «КП-Екатеринбург» Светлана.

Мама погибшего парня считает, что смерть носит криминальный характер. Она говорит, что ее сын был благоразумным парнем, чтобы самому что-то с собой сделать.

- Мы с ним не ругались, просто не из-за чего было. Уравновешенный, спокойный. Это ребенок, с которым вообще не было проблем, - рассказала мама Владислава.

По воспоминаниям мамы, Владислав не пил, не курил, был порядочным парнем. Он хорошо учился в школе и самостоятельно поступил на бюджет в филиал МИФИ.

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