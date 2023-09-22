Игра на гормонах и мнимое бесстрашие: почему пьяные люди садятся за руль

Штраф за повторное вождение в нетрезвом виде более ощутимый – от 200−300 тысяч рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Велико желание после вечеринки сесть за руль своей машины и уехать домой. Но также велики и последствия безответственности: в алкогольном опьянении водители часто не отдают отчет своим действиям и ставят под угрозу жизни всех участников дорожного движения.

Госавтоинспекция Свердловской области напомнила уральцам о мерах наказания «веселых» нарушителей, а психолог дала советы, как отговорить весельчака от вождения в нетрезвом виде и сесть в такси.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ: ПРИЧИНЫ

Алкогольное опьянение – это измененное состояние сознания, при котором у человека слетают социальные маски, уходят ограничивающие убеждения, пропадает страх, меняется реакция на происходящее, всплывают на поверхность подавленные эмоции (обида, гнев, злость). Также нетрезвые люди перестают четко понимать состояние тела – что болит, как болит, появляются резкие неконтролируемые движения, меняется ориентация в пространстве. Водители в таком состоянии представляют особую опасность на дорогах.

Велико желание после вечеринки сесть за руль своей машины и уехать домой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Все вышеперечисленное является общими характеристиками, у каждого человека проявления в алкогольном опьянении индивидуальны. Не все начинают буйствовать и рваться за руль, кто-то просто уходит в спальню отдыхать. Но для того, чтобы понять причины, побудившие человека сесть за руль в пьяном виде, нужно, конечно, очень хорошо его понимать и изучать поведение. Как правило, родственники со временем понимают причины и знают, как себя вести рядом и как предостеречь от беды, – говорит психолог Анастасия Салова.

Есть семь основных причин, по которым люди позволяют себе, рискуя жизнью и здоровьем своим и окружающих, сесть за руль в нетрезвом состоянии.

1. Желание показать и проявить свою смелость и бесстрашие перед окружающими людьми. Часто такие люди в нормальном состоянии спокойны, неагрессивны и даже занимают высокие должности, проявляя отличные деловые качества.

2. Желание вызвать симпатию своим мнимым «бесстрашием». От таких людей можно услышать уверенные: «Да лучше меня никто не водит», «Я вообще не пьяный». Бывает, что свое бесстрашие и мастерство вождения показывают в других вариантах, например, лазают по чужим заборам, выясняют отношения кулаками с собутыльниками.

3. Бессознательное желание навредить себе или окружающим, так называемая «жажда мести» другим людям за то, что его самого когда-то обижали.

4. Банальный спор, которых во время застолья бывает много. И сесть за руль, чтобы съездить за добавкой, не исключение.

5. Желание своим неадекватным поведением вызвать эмоциональный всплеск у близкого человека.

6. Жажда новых эмоций и впечатлений от быстрой езды.

7. Есть люди, которым нравится ходить по краю пропасти, на грани жизни и смерти. С алкоголем это сделать, по мнению выпивающих, легче: «Страшно, но если выживу, будет классно». Здесь речь идёт про игру на гормонах, так называемые гормональные качели: сначала человек чувствует всплеск адреналина, потом активно вырабатывается дофамин.

Госавтоинспекция Свердловской области напомнила уральцам о мерах наказания «веселых» нарушителей Фото: Павел ФИЛИППОВ

3 СПОСОБА ОТГОВОРИТЬ ОТ БЕДЫ

Если вы знаете, что человек может пьяным сесть за руль, то можно заранее спрятать ключи от автомобиля. Это первый и самый верный способ, при котором даже контактировать с человеком не нужно. Максимум, сказать, что вы не знаете, где ключи, и сделать вид, что пытаетесь их найти. В процессе поиска отдыхающего можно отвлечь другими вещами.

Второй вариант – пытаться договориться или отвлечь человека, сознательно сместив его фокус внимания на что-то другое. Например, предложить игру всем участникам застолья или вспомнить совместное детство, как играли с друзьями в футбол.

Еще один способ – вызвать такси. Это более жесткая мера, поскольку пьяный человек, склонный к дебоширствам в любом виде, скорее, откажется от такой помощи, чем примет ее. Но попробовать можно. Тем более, если в компании есть друзья, которые готовы поддержать идею уехать домой с трезвым водителем.

Главное – не пытаться выводить человека на эмоции и не разжигать гневный конфликт. Если вы не можете справиться сами, всегда можно вызвать полицию. Даже если речь идет о близком человеке. Жизнь дороже принципов, а статистика по ДТП, которые произошли с участием пьяных водителей, неутешительна: в Свердловской области, по данным региональной Госавтоинспекции, в 2023-м году произошла 171 авария, в которой 39 человек погибли, а 223 получили ранения разной тяжести.

ШТРАФЫ ЗА ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Российское законодательство запрещает управление транспортным средством, если уровень алкоголя в крови водителя превышает допустимые нормы. Недопустимым считается наличие: более 0,3 г этилового спирта на 1 л крови водителя; более 0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха.

Разрешенные 0,3 промилле — это, например, около 300 г легкого пива, выпитых более чем за час до поездки мужчиной весом 75 кг.

Наказание за езду в нетрезвом виде регулируется статьей 12.8 КоАП или в случае повторного правонарушения статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Штраф за превышение предельно допустимой концентрации алкоголя составляет до 30 тысяч рублей, также предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание предполагается за отказ от медосвидетельствования и за передачу машины пьяному в управление.

Штраф за повторное вождение в нетрезвом виде более ощутимый – от 200−300 тысяч рублей, лишение водительских прав на три года. Уголовная ответственность в случае повторного нарушения была введена с 1 июля 2021-го года.

Есть семь основных причин, по которым люди позволяют себе, рискуя жизнью и здоровьем своим и окружающих, сесть за руль в нетрезвом состоянии. Фото: Павел ФИЛИППОВ

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».