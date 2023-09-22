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Общество22 сентября 2023 9:00

В Свердловской области потеплеет до +24 градусов

В Свердловскую область на два дня вернется летняя жара
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Тепло будет поступать на Урал через европейскую территорию России

Тепло будет поступать на Урал через европейскую территорию России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На календаре конец сентября, а на улице словно лето. По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Свердловской области будет необычно жарко. В субботу, 23 сентября, столбики термометров покажут не самые теплые +14…+19 градусов с небольшим дождем. Но зато в воскресенье, 24 сентября, вдруг резко потеплеет до +24. Аномальное тепло? Не совсем.

- У нас бывали в конце сентября температуры и повыше, - уточняет главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. - Но +24 градуса это достаточно высокая температура, конечно, для сентября. Тепло будет поступать через европейскую территорию России. Оно выходит со средиземноморья и более южных районов.

К сожалению, радоваться внезапно вернувшейся жаре придется недолго. Буквально два дня постоит сентябрьский зной – воскресенье, да понедельник. А потом температура воздуха вернется к обычным сентябрьским цифрам. Так что, считайте, что это последние жаркие дни этого года на Урале.

- В целом температура и в последующие дни будет превышать норму. Холода, чтобы до снега доходило и были сильные заморозки пока не будет, - добавила Галина Шепоренко. – Но, тем не менее, температура воздуха в последующие дни будет чуть-чуть пониже.

Если же говорить только про Екатеринбург, то в субботу столбики термометров максимум покажут +18 градусов, в воскресенье +23, а в понедельник +22. Дождей не ждем.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ