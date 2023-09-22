В Свердловской области потеплеет до +24 градусов

Тепло будет поступать на Урал через европейскую территорию России Фото: Алексей БУЛАТОВ

На календаре конец сентября, а на улице словно лето. По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Свердловской области будет необычно жарко. В субботу, 23 сентября, столбики термометров покажут не самые теплые +14…+19 градусов с небольшим дождем. Но зато в воскресенье, 24 сентября, вдруг резко потеплеет до +24. Аномальное тепло? Не совсем.

- У нас бывали в конце сентября температуры и повыше, - уточняет главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. - Но +24 градуса это достаточно высокая температура, конечно, для сентября. Тепло будет поступать через европейскую территорию России. Оно выходит со средиземноморья и более южных районов.

К сожалению, радоваться внезапно вернувшейся жаре придется недолго. Буквально два дня постоит сентябрьский зной – воскресенье, да понедельник. А потом температура воздуха вернется к обычным сентябрьским цифрам. Так что, считайте, что это последние жаркие дни этого года на Урале.

- В целом температура и в последующие дни будет превышать норму. Холода, чтобы до снега доходило и были сильные заморозки пока не будет, - добавила Галина Шепоренко. – Но, тем не менее, температура воздуха в последующие дни будет чуть-чуть пониже.

Если же говорить только про Екатеринбург, то в субботу столбики термометров максимум покажут +18 градусов, в воскресенье +23, а в понедельник +22. Дождей не ждем.