В Екатеринбурге поймали блогера, который на камеру унижал женщин

Юному хулигану грозит штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге поймали 17-летнего блогера, который унижал женщин на камеру. Молодой человек опубликовал в Интернет провокационные видео. Об этом сообщили в городском УМВД.

Инцидент произошел 10 сентября. По словам юного блогера, в тот день он поссорился со второй половинкой. Под влиянием негативных эмоций парень решил «отомстить» всему женскому роду. Молодой человек вышел на улицу и стал унижать случайных прохожих. Он плевал, оскорблял и провоцировал пожилых женщин.

- На следующий день несовершеннолетний разместил видео в своем Telegram-канале, но затем удалил весь контент, - отметили в екатеринбургской полиции.

Однако записи успели сохранить и распространить неравнодушные горожане. Так и удалось найти агрессивного парня. Им оказался студент одного из городских техникумов.

Полиция задержала блогера. На молодого человека составили административный протокол за мелкое хулиганство. Теперь ему грозит штраф.

- Полицейские также провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения в дальнейшем, - добавили в городском УМВД.

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