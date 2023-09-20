Санкции — от штрафа до лишения свободы: чем грозит выезд на встречку

Делайте вынужденные остановки и спите 15-20 минут Фото: Евгения ГУСЕВА

Причина самых тяжелых ДТП выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В таких авариях травмируются и погибают, в том числе люди, которые спокойно едут по делам и не нарушают правила. В них просто прилетает «встречка». Когда лишат прав, а когда нет, когда наступает уголовная ответственность и как уберечь себя от беды, читайте в нашем материале.

4 СИТУАЦИИ, КОГДА У ВАС ЗАБЕРУТ ПРАВА

Как бы автовладельцы не ненавидели камеры видеонаблюдения, большая часть рискованных выездов на полосу, предназначенную для встречного движения, фиксируется именно ими. Государство в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предпринимает много усилий для разделения встречных потоков, например, для безопасности дороги строятся там, где повышена аварийность, а на опасных участках ставятся тросовые ограждения. Тем не менее, водители продолжают рисковать и выходят на обгон там, где делать это категорически нельзя, потому что опасно для жизни всех, кто в эту минуту находится в транспорте.

1. Движение по встречной полосе. Поехал не по своей полосе? Лишение. Обогнал через сплошную линию разметки? Доставай водительские права. Также водителей лишают права водить автотранспорт в случае выезда на трамвайную полосу встречного направления и движения по односторонней дороге в противоположном направлении. Обратите внимание: езда задним ходом по односторонней дороге квалифицируется как движение по встречной полосе с теми же мерами наказания. И движение по встречной выделенной полосе для автобусов тоже.

Выезд на встречную полосу — нарушение, которое чаще всего наказывается лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев либо до 12 месяцев Фото: Артем КИЛЬКИН

2. Неправильный поворот или разворот. Здесь несколько ситуаций. Первая при повороте автомобиль попал в нужную полосу, но перед этим зацепил встречную. Вторая — слишком ранний поворот, когда машина начинает маневр, уже находясь на встречной полосе. Выглядеть это может так: вы спешите повернуть налево, из-за невнимательности срезаете угол и выезжаете через сплошную линию.

Согласно п. 8.6 ПДД, поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения.

Также нельзя разворачиваться на перекрестке через полосу встречного, а не попутного движения.

3. Обгон на перекрестке. В правилах дорожного движения сказано, что совершать обгон на перекрестке можно только при движении по главной дороге и при условии, что разметка и знаки позволяют такие маневры. В остальных случаях вы «наезжаете» на лишение прав.

Спорный момент, о котором нужно знать всем водителям: в 2017-м году в ПДД добавили пункт 9.1.1. Он вносит ясность в некоторые ситуации, связанные с движением автомобиля левее сплошной линии разметки, отделяющей встречную полосу, и конкретизирует условия, при которых выезд на полосу или участок встречного движения запрещается. Вот эти условия:

- наличие сплошной (двойной сплошной) разметки между встречными транспортными потоками;

- наличие разделительной полосы;

К сожалению, некоторые даже опытные водители не могут объяснить разницу между обгоном и опережением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- наличие трамвайных путей, расположенных посередине дороги на проезжей части между встречными транспортными потоками.

В реальности правки действуют так: если вы начали обгон в разрешенном месте, но не успели завершить маневр до перекрестка, впереди которого нанесена сплошная линия, то вы нарушили п.9.1.1. Все просто: если сплошная справа от вас, то вы на встречке.

4. Обгон с возвращением через сплошную. Нельзя по правилам ПДД начать обгон через прерывистую линию разметки, а завершать через сплошную. Пересечение сплошной линии разметки приравнивается к выезду на встречную полосу движения и наказывается в соответствии с законом. Чтобы не попадать на штраф и не устраивать аварийные ситуации, перед началом обгона водитель должен убедиться, что успеет завершить маневр по правилам.

И ещё три момента, на которые стоит обратить внимание: во-первых, полколеса или любой части автомобиля на встречной полосе уже считается грубым нарушением, которое влечет за собой лишение прав. Смысл в том, что в этот момент в уголочек вашего бампера может влететь встречный автомобиль. Во-вторых, в случае соседствующих прерывистой линии и знака «Обгон запрещен» смотрим на знак, а не на разметку. В-третьих, от числа сплошных наказание не зависит. Одна или две все равно наказание лишение прав.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

Президент подписал закон об изменениях в Уголовном кодексе. С 1 января злостные нарушители ПДД рискуют получить судимость и лишиться свободы на срок до трех лет. Поправка касается тех, кого жизнь ничему не учит, то есть водителей, которых дважды привлекали к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Третье такое нарушение обернется уголовной статьей, а не очередным штрафом, как раньше.

Статья 264.2 УК РФ предусматривает штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет. И все это с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

ОБГОН ТИХОХОДОВ И ВЫЕЗД С ЗАПРАВКИ ПОД «КИРПИЧ»

Есть ситуации, когда маневры через сплошную линию наказываются не так жестко. Среди них разворот и поворот налево через сплошную. Более мягкое нарушение, которое не влечет за собой лишение прав, наказывается штрафом от 1000 до 1500 рублей. Но это не значит, что нарушать ПДД можно. Камеры фиксируют любые виды нарушений правил дорожного движения и без наказания ни один водитель не останется.

Также к щадящим, то есть тем, за которые не лишают свободы, нарушениям относятся:

- Разворот на пересечении с односторонней улицей.

- Неправильный выезд с заправки или парковки. Даже если водитель выехал с заправки под запрещающий знак через въезд, ему могут выписать предупреждение или штраф 500 рублей.

- Обгон тихоходов. Правила позволяют обгонять тихоходные транспортные средства, которые едут не быстрее 30 км/ч в зоне действия знака «Обгон запрещен». При этом тихоход должен быть обозначен красным треугольником с желтой окантовкой, обгонять его можно только при наличии прерывистой разметки или полном ее отсутствии.

- Опережение вместо обгона. К сожалению, некоторые даже опытные водители не могут объяснить разницу между обгоном и опережением. Обгон это тоже опережение попутного транспорта, но с выездом на полосу встречного движения.

Выезд на встречную полосу — нарушение, которое чаще всего наказывается лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев либо до 12 месяцев, если совершается повторно в течение года. Штрафом в размере 5000 рублей дело ограничивается, только если нарушение зафиксировано камерой. Актуальные размеры штрафов за все виды нарушений можно посмотреть на официальном сайте Госавтоинспекции Свердловской области.

Даже если водитель выехал с заправки под запрещающий знак через въезд, ему могут выписать предупреждение или штраф 500 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК НЕ УСНУТЬ ЗА РУЛЕМ

В Свердловской области за 2023-й год произошло 154 ДТП из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения. В них 55 человек погибли, 309 ранены. При этом по российской статистике, две трети, или 66,4%, лобовых столкновений на встречке происходит в местах, где обгон, связанный с выездом на встречную полосу, разрешается. Водители либо переоценивают свои возможности и технические характеристики автомобиля, либо засыпают за рулем. Печальная статистика: почти четверть ДТП случается именно из-за усталости и засыпания во время движения.

Кофе с кока-колой и запах лимонной цедры это лишь часть подготовки к безопасной поездке за рулем. Есть несколько основных правил, которые нужно соблюдать, чтобы не попасть в ДТП.

1. Пейте больше жидкости. Выбор за вами прохладная вода, горячий кофе или энергетический напиток.

2. Останавливайтесь каждые несколько часов и дышите свежим воздухом. Делайте непродолжительную гимнастику на все тело.

3. Разговаривайте с пассажирами или слушайте музыку. Пассажира, который всегда во время поездки засыпает, попросите сесть на заднее сиденье.

4. Делайте вынужденные остановки и спите 15-20 минут. Даже такого короткого сна будет достаточно, чтобы побороть сонливость за рулем.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что Правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством не только в состоянии опьянения, но и в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».