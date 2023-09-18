«Их кормят помоями»: в Екатеринбурге жители многоэтажки пришли в ужас, из-за квартиры с 16 кошками

Животные буквально набрасывались на еду. Фото: соцсети Нины Опариной

В Екатеринбурге жители дома на Восточной 164а нашли захламленную квартиру, в которой живет 16 кошек. Саму хозяйку убитой «трешки», как уверяют очевидцы, дома не застали, из-за чего приняли решение обратиться в полицию. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала соседка Нина Опарина.

- Об этой квартире я наслышана давно. Мы все знаем ее владелицу. Эта женщина никогда не говорила нам, сколько у нее живет кошек на самом деле. Знаем, что у нее давно отключены все коммуникации. Хозяйка квартиры таскает мусор в жилье, из-за чего в подъезде стоит невыносимый запах и антисанитария. Животных она всю жизнь кормит помоями. Одна из соседок сказала мне, что владелицу животных не видно уже неделю. Думали, что она скончалась в квартире, и поэтому вызвали полицейских, чтобы они вскрыли дверь, - рассказала Нина Опарина.

Кошкам требуется помощь ветеринаров. Фото: соцсети Нины Опариной

Однако, как уверяет Нина, собственницы дома не было. А на порог к ней выбежали 16 кошек. Судя по их внешнему виду, они были очень голодными.

- Я рассказала подругам про стаю кошек. Они помогли купить корм. Животные просто набрасывались на еду и воду. Из квартиры в подъезд вываливались горы мусора. После того, как я смогла попасть внутрь помещения, то нашла двух слепых котят. Кошки блохастые, но безумно ласковые. Некоторые из них очень пугливые, не покидают квартиру. Обращалась за помощью к зоозащитникам, но у них пока все передержки полные. Им нужна помощь ветеринаров, - говорит Нина.

Для животных закупили корм. Фото: соцсети Нины Опариной

Теперь Нина и неравнодушные жители дома на Восточной будут подкармливать животных. Судя по внешнему виду, большинство кошек в возрасте до пяти лет. Нина признается, что спасти такое огромное количество животных ей не по силам. И теперь женщина ищет единомышленников, которым небезразлична судьба питомцев.

Кошки едва пробираются по кучам мусора. Фото: соцсети Нины Опариной

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