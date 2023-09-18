«Разговоры по-хамски я опровергаю»: директор школы №22, из которой уволились учителя, рассказал о ситуации с кадрами

Директор школу №22 опроверг обвинения в «разговорах по-хамски» с учителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый учебный год в Екатеринбурге начался с волнений в школе №22. По словам родителей учеников, из учебного учреждения уволились более 20 педагогов. И сейчас все сходятся в едином мнении: детей не учат русскому языку, литературе, географии и биологии. У тех, кто в средней и старшей школе, этих уроков в расписании просто нет.

- Учебное заведение покинули около 20 учителей общего и дополнительного образования. Как результат из расписания исчезли многие важные для школьников предметы, - возмущаются мамы и папы.

По словам родителей и самих учителей, основная причина, по которой школьники за год до экзаменов остались без уроков, кроется в невозможных условиях труда, которые создает новый директор. Илья Смирнов пришел в учреждение в октябре 2022 года. И началось: якобы он и голос на педагогов повышает, и правила вводит новые, не советуясь с коллегами, на контакт не идет, а на личный прием к нему нужно записываться, словно к терапевту в поликлинике.

По словам родителей, из школы уволились около 20 учителей. По данным школы - 12. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У директора школы №22 Ильи Смирнова на все иная точка зрения:

- За летний период ушло 12 педагогов, - объясняет он «КП». - Из них один ушел по уходу за ребенком. Пятеро человек - пенсионеры. И один из них переехал в другое государство. Шесть человек ушли по собственному желанию. За летний период я принял девять педагогов. Из них четыре молодых специалиста и пять стажистов. И сейчас мы приняли еще трех педагогов. Поэтому на данный момент по количеству сотрудников у нас есть укомплектованность полная. Почему я все еще не снимаю вакансии – чтобы облегчить нагрузку учителям. Да и двери мои всегда открыты. Мои коллеги заходят ко мне и обращаются, задают конкретные вопросы. Я стараюсь ответить на вопросы сразу же. Если я не могу ответить на вопрос, беру паузу. Поэтому разговоры по-хамски я опровергаю.

Тем не менее в Департаменте образования города уже пообещали, что проверят все комментарии, которые были написаны в адрес директора школы.

- Могу сказать о том, что Илья Николаевич прошел аттестацию, он соответствует занимаемой должности по всем квалификационным характеристикам, - сказал начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко. - Мы со своей стороны возьмем ситуацию под контроль, какие-то вещи проверим. Ситуация, которая возникла здесь, достаточно штатная. И хорошо, что она возникла в начале учебного года.