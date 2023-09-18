Кроме убийства жены Артура Русинова обвиняют в незаконной слежке за девушками Фото: читатель «КП»

- Ей досталась тяжелая, но самая любимая работа. Не все мужики потянут. Но Эля ничего не боялась, работала не покладая рук, - вспоминают родные Эльвиры Муфазаловой.

Вечером 29 апреля прошлого года старший лейтенант полиции из Нижних Серег отправилась на своей машине на рыбалку вместе с бывшим опекаемым Анатолием Хлызовым. Но к ужину Эльвира так и не вернулась, родители сразу почувствовали неладное. После полуночи напуганный до слез Анатолий прибежал домой со словами: «На Эльвиру напал мужчина в черной маске». Сирота не мог дать отпор зверю и сбежал. Узнав о случившемся, отец Эльвиры сразу же схватил кочергу и побежал к реке Бисерть, где впоследствии нашел тело старшей дочери. Изувеченный труп Эльвиры обнаружили в воде.

ПОШЛИ ПО ЛЕГКОМУ ПУТИ?

Убийство сотрудника правоохранительных органов – всегда ЧП. Такие преступления всегда на особом контроле, а следователи считают своим долгом и честью раскрыть дело в кратчайшие сроки.

После смерти Эльвиры ее имущество перешло к мужу Фото: «Одноклассники»

Первым, кого вызвали на допрос с пристрастием, стал отец Эльвиры Рафаэль Муфазалов. Поводом для подозрений послужила та самая кочерга, которую он взял с собой. Ее нашли среди окровавленной травы и посчитали орудием убийства.

- Первичный осмотр места преступления проводился в темноте. Нашли кочергу, взяли показания. Ну и решили, что тут все очевидно. Пошли, так сказать, по легкому пути. Но все оказалось значительно сложнее, - рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

Но после проверки на детекторе лжи его отпустили. На сей раз оперативники стали проверять на причастность Анатолия. И даже предъявили ему обвинения, после чего отправили в СИЗО. Но не было и секунды, когда бы семья Эльвиры усомнилась в невиновности парня.

– Он был сильно напуган, – рассказала «КП-Екатеринбург» Элина Хадеева, родная сестра Эльвиры. – Анатолий - инвалид второй группы. Он привязался к этой семье. Родителей Эльвиры назвал бабушкой и дедушкой, а ее – мамой. Толик сказал, что у реки на Эльвиру напал мужчина в черной маске. Наш отец вскочил и побежал туда, прихватив кочергу. Это было первое, что попалось под руку. Папа не сразу нашел Эльвиру, так как было уже темно. Потом он вернулся за фонариком и нашел ее лежащей в воде. Сестра уже была мертва.

Однако никаких реальных доказательств причастности Хлызова к расправе найти так и не удалось. Уже в июле Анатолия выпустили из СИЗО, но по-прежнему в статусе обвиняемого. А тем временем главным вопросом семьи Эльвиры к следствию был о наличии алиби у ее мужа Артура Русинова.

«В ГРОБУ БЫ ВЫЕХАЛА ИЗ ДОМА»

И кто бы мог подумать, что уважаемая во всем районе участковая может подвергаться бытовому насилию. Еще в ноябре 2021 года Эльвира рассказала родным и коллегам об избиениях мужа. На одном из видео она подробно описала, как ее избил суженый. После очередного нападения Муфазалова с трехлетним сыном и годовалой дочкой уехала из Красноуфимска к родителям в поселок Первомайский.

- Напился своего самогона. И все, и начал мутузить. Просто жесть, я в шоке. Я никогда в жизни ни от каких мужиков не получала побоев, ударов, никто меня не бил. А тут собственный, законный супруг избил меня. Конечно, после этого я была вынуждена вызвать сотрудников полиции. Потому что я не знала, чем дальше дело закончится. Он меня мог вообще убить. Голову бы там разбил мне. И лежала бы я потом… Не дай бог в гробу бы выехала отсюда, из дома. Потом ладно съездила, на дежурной машине меня отвезли в больницу, - рассказывала Эльвира Муфазалова.

Артур Русинов не пришел на похороны жены, как не пришел и на поминки. После смерти Эльвиры он забрал к себе детей и ограничил ее родителям общение с внуками. На вопросы журналистов отвечать категорически отказывался. Однако в сентябре прошлого года написал заявление в Следственный комитет на корреспондента «Комсомольской правды». Русинова возмутило указание его имени в статье, и он посчитал это «разглашением персональных данных».

Ожидаемо, ему отказали в разбирательстве. В свете недавних событий стало известно, что Артур Русинов неоднократно жаловался на поведение своей жены в дежурную часть Бисерти. Один раз он сообщил о том, как она нарушает правила дорожного движения. А в день, когда Эльвира отправилась снимать побои, сообщил, что его избила жена.

«НАСТОЯЩИЙ ДОМАШНИЙ ТИРАН»

Известия о задержании мужа Эльвиры пришли вечером 12 сентября этого года. Как позже выяснилось, брать его приезжал следователь СК при поддержке спецназа МВД. При обысках на его компьютере нашли записи с тайной видеокамеры. Следствие полагает, что уже после убийства жены он следил за ее сестрой. А также еще несколькими девушками. Кроме убийства Русинова обвиняют по статье 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и 138.1 УК «Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

- Когда ему сообщили о смерти Эльвиры, то он сразу же стал называть свое алиби. Говорит, что ремонтировал автомобиль. Возможно, он даже не знает, где похоронили его жену. Развестись официально они не успели, но там была очень напряженная ситуация в семье. Он настоящий домашний тиран. Мешал супруге исполнять ее должностные обязанности, - рассказал адвокат потерпевших Владимир Вихляев.

14 сентября Артура Русинова взяли под стражу, он категорически не признает свою вину. При этом заявляет о готовности сотрудничать со следствием, чтобы «помочь поймать настоящего убийцу». После его задержания детей забрали в детский дом. Но вполне возможно, что уже скоро суд определит их опеку за семьей Эльвиры.

ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВИЛСЯ К ДОПРОСАМ

Артур Русинов жил в деревне Приданниково Красноуфимского округа. По данным «КП-Екатеринбург», в его доме силовики обнаружили три устройства для тайной слежки, а также несколько съемных носителей с записями. В их числе кадры из туалетов, когда шла слежка за девушками. А также различного рода порнография. На допросах и очной ставке Артур вел себя крайне уверенно. Некоторые считают, что его подготовил отец, который в прошлом служил следователем милиции.

- Помощь спецназа понадобилась из-за наличия у Русинова зарегистрированного охотничьего ружья. Если бы он оказал сопротивление, его бы просто застрелили ответным огнем. Одно из записывающих устройств было переделано из диктофона под флешку.

Следствию также удалось установить орудие убийства – это саперная лопатка, купленная незадолго до убийства Эльвиры. Ее также нашли в доме Артура Русинова.

- С юридической точки зрения мотив убийства – личная неприязнь. После смерти Эльвиры фигурант вступил в наследство. Русинову достались два автомобиля. Кроме этого, он получал выплаты от МВД по потере кормильца. Помимо прочего, он забрал к себе детей. В случае если бы Эльвира успела с ним развестись, то он ничего бы этого не получил, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург», знакомый с ходом расследования.

Артур Русинов отрицает свою причастность к убийству жены Фото: Олег ГАЛИМОВ

На причастность Русинова к расправе указывают и данные биллинга. Следователям пришлось провести следственный эксперимент, в ходе которого они засекали время, нужное, чтобы добраться от жилища Артура до места убийства женщины.

- Вечером 29 апреля 2022 года телефон Артура Русинова был выключен. По основной версии, он включил смартфон после того, как вернулся в Красноуфимск из Первомайского. Он прекрасно знал, где любит рыбачить Эльвира, - добавил источник.

Ранее адвокат обвиняемого заявляла о готовности обжаловать арест Артура Русинова. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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