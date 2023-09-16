«Тихий ребенок»: в Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик

В Екатеринбурге 16 сентября пропал десятилетний мальчик. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге 16 сентября пропал десятилетний мальчик. У Максима Соловьева светло-русые волосы, серо-голубые глаза, худощавое телосложение и рост 148 сантиметров. На момент пропажи он был во всем черном: в кофте с капюшоном, джинсах и кроссовках. Он пропал в районе Эльмаш.

- Сегодня днем отпросился гулять, должен был вернутся к 18 часам, но до сих пор домой не пришел. По словам мамы причин для ухода не было: они не ссорились, до ухода Максим вел себя как обычно. Мальчик тихий, предпочитает проводить время дома, раньше не пропадал, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «ЛизаАлерт».

В настоящее время поиском мальчика занимаются полиция и поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв». Все желающие могут помочь в поисках, для этого необходимо позвонить волонтерам СРОО ДПСО «Прорыв»: руководителю отряда Наталии Лиса 89000440220 или старшему координатору по несовершеннолетним Максиму Альфа 89000484903.

Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 14. Всем кому что-либо известно о место нахождении пропавшего, просьба звонить по телефону 8 (343)356-42-14 или 112.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru