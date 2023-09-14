В Екатеринбурге планируют построить третий автовокзал и две станции метро

Расположение автовокзала в черте города – почти у железнодорожного вокзала – не самый лучший вариант, считает Роман Кравченко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге может появиться дополнительный автовокзал, а также сразу две новых станции метро. Этими планами по развитию Уралмаша и Эльмаша в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 fm] поделился глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

В частности, он рассказал о том, как продвигается реализация проекта по строительству дополнительной станции метро у Veer Mall.

- Думаю, это вполне осуществимо. До метрополитена там не так далеко. Ближайшая станция – «Проспект Космонавтов» - находится около «Омеги». Оттуда до Veer Mall выходит всего 1,5 – 2 км. Под местом, где улица Шефская соединяется с проспектом Космонавтов, проходит тоннель метрополитена. Поэтому расстояние, где потребуется выполнить тоннель, не такое большое, - подчеркнул Роман Кравченко.

Он добавил, что проектированием проекта занимается УГМК.

- Станция метро – объект стратегический. Поэтому она должна быть согласована с определенными органами и структурами. Сейчас идет этот процесс, - уточнил Роман Кравченко.

У Орджоникидзевского района есть своя стратегия развития. В рамках нее руководство района разработало проект, предусматривающий еще одну станцию метро - на улице Березовой.

- Она расположена за мостом – на выходе на Верхнюю Пышму. Мы предлагали сделать там станцию метрополитена, организовать большую перехватывающую парковку, и вынести туда Северный автовокзал, - поделился Роман Кравченко.

Роман Кравченко рассказал о стратегии развития района Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его мнению, расположение автовокзала в черте города – почти у железнодорожного вокзала – не самый лучший вариант.

- Если мы это реализуем, то жители ближайших городов смогут приезжать на перехватывающую парковку, ставить там машины, садиться на метро и получать возможность добраться до практически любой центральной части Екатеринбурга.

Реализация этого проекта, по мнению главы Орджоникидзевского района, могла бы существенно улучшить ситуацию с пробками.

- От этих планов мы не отказываемся. Так что возможно развитие не одной станции метрополитена – у Veer Mall, но и второй – которая будет выходить на улицу Березовую.