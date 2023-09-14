«Далеко от центра? Ерунда»: студенты УрФУ заселились в новый кампус в Новокольцовском

Студенты уже заселяются в свои комнаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 14 сентября в новый кампус УрФУ в Новокольцовском микрорайоне начали заселять первых студентов. Пока в пользование вуза переданы только два корпуса из пяти, построенных для Универсиады. В общежитиях разместится около 1 700 студентов.

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТА

Общежития достались студентам в наследство от несостоявшейся Универсиады. Да, от центра города они далековаты. Но зато это целый университетский городок, где в ближайшем будущем разместятся учащиеся. С охраной в кампусе полный порядок. На территорию просто так не попадешь – нужно пройти КПП и зону досмотра, как в аэропорту.

Чтобы попасть на территрию, нужно пройти через КПП Фото: Алексей БУЛАТОВ

На самой территории раздолье для студентов. Тут и зоны отдыха, и широкие велосипедные дорожки, и лектории, и спортивные объекты.

- Вид здесь чудесный. Располагает к прогулкам. Я это место называю новым городом, только построенным для студентов, - не сдерживая эмоций, рассказывает студентка второго курса Юлия Медведева.

На территории просторные тротуары и много велодорожек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка учится на факультете медиакоммуникаций, приехала в Екатеринбург из Челябинска. Юле есть с чем сравнивать: первый год обучения она жила в старом общежитии в центре города.

- В прошлом году я жила там, где все общее на целый этаж. Там комнату я делила с двумя девочками. А здесь места ощутимо больше, соседка - всего одна. В каждой комнате есть своя душевая, туалет, чайник с микроволновкой, даже вытяжка! – восхищается студентка.

Студентки уже обустроили рабочее место Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девчонки признаются, что чувствуют себя как дома. Сразу же начинают кипятить чай. Здесь в комнате у них своя кухня с варочной поверхностью, шкафами, раковиной и холодильником. По меркам тех, кто помнит свои студенческие годы, – роскошь.

В кухонной зоне есть все необходимое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светлая комната сделана зеркально: два спальных места, два стола для учебы. Для каждого студента есть даже пробковая доска для заметок. Девочки уже создают уют: уложили на кровать мягкие игрушки и теплые пледы - их, кстати, выдали в общежитиях.

- А еще у нас прачечная сеть, представляете! - хвастаются студентки.

В светлой комнате стоят две стиральныхе машинки, для удобства установлены полки, есть ванна и раковина.

В душевой есть своя сантехника Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРАНСПОРТНАЯ (НЕ) ДОСТУПНОСТЬ

Пока очевидный минус кампуса - это отдаленность от центра города. Но блага общежития этот минус перекрывают.

- Я не переживаю насчет того, что новые общежития находятся далеко. Пару раз уезжали отсюда на такси, но чаще пользуемся общественным транспортом, - рассказывает Юлия. - До учебного корпуса на проспекте Ленина на автобусе из Новокольцовского можно дохать за полчаса без учета ожидания. Но ждать автобус приходится около 20 минут. Поэтому в среднем на дорогу уходит около часа.

Корпуса в кампусе многоэтажные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете не отрицают, что проблема с транспортом есть. Впрочем, уже на этой неделе в микрорайон Новокольцовский могут отправиться три автобусных маршрута - №44, 56, а также 65. Их задача – доставлять на учебу студентов из кампуса УрФУ, а также возить жителей микрорайона. Запуск движения может произойти уже 16 сентября. В пресс-службе администрации города эту информацию подтвердили.

− № 65 будет двигаться с интервалом в 8-10 минут. Всего будет ездить 15 больших автобусов;

− № 44 будет подъезжать к остановке раз в 15-35 минут. Двигаться по маршруту будут шесть автобусов среднего класса;

− № 56 будет ходить с интервалом движения в 10-24 минуты. По маршруту будут ездить 26 автобусов среднего класса.

Также в мэрии уточнили, что уже сейчас в Новокольцовский ходит маршрут №01 с интервалом в 8-15 минут. По нему ездит 12 автобусов большого класса.

Также с 14 по 18 сентября от главного корпуса до общежитий начнут ходить шаттлы каждые полчаса. На них студенты смогут перевезти необходимые вещи для проживания.

А ЧТО С МАГАЗИНАМИ?

Еще одна проблема – отсутствие магазинов. На закрытой территории пока нет ни одного продуктового или супермаркета. Находчивые студентки нашли выход и здесь: заказывают продукты и бытовые вещи в сервисах доставки. Говорят, что курьеры доезжают за полчаса.

Так выглядят еще не обжитые комнаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре начнет работать столовая в Общественном центре. Заместитель начальника управления эксплуатации имущественного комплекса и транспорта УрФУ Константин Калашников говорит, что она будет работать допоздна, чтобы была возможность и поужинать. А пока есть идеи привоза ланч-боксов, чтобы ребята получали горячее питание.

Аптек пока тоже нет. Но администрация вуза над этим работает. Ставки ставят на строительство рядом нового жилого района, где со временем появятся магазины, все заведения, кафе и рестораны. А пока аптеку заменит медицинский центр совсем близко к кампусу. В октябре медики уже будут готовы принимать студентов.

А в эту комнату студентки уже добавили уюта Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ УЧЕБЫ

Для студентов все эти минусы пока второстепенны. Говорят: хорошо бы, чтобы было, ждем, когда сделают. Для них условия все равно комфортны. Девочки уже планируют досуг: пробежки по утрам, прогулки по вечерам. К тому же, раз здесь будут жить одни студенты, можно завести немало новых знакомств.

- Кто-то скажет, что мы далеко от цивилизации, но это вообще не так. Захотим поехать в кино, просто запланируем это заранее. Но и здесь точно есть чем заняться: огромный стадион, можно хоть бегать, хоть йогой заниматься, - говорит второкурсница Лера.

В зонах отдыха можно проводить время с соседями по этажу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо беговых дорожек есть площадки для футбола, баскетбола и прочих командных игр. А позади двух корпусов – летний амфитеатр, где можно устраивать шоу.

- У нас есть студенческие отряды, которые будут здесь развлекать проживающих. Разные квесты будут, кружки для любителей музыки или театра, - говорит Константин Калашников.

В кампусах также есть учебные кабинеты со всем необходимым. Поболтать с соседями по этажу, поиграть в настольные игры можно в зоне отдыха с мягкими диванами. Но с Интернетом пока не совсем порядок. Главные по общежитию честно признаются, что WI-FI слабоват и запустился в тестовом режиме. Позже эту проблему устранят.

Юле и Лере предстоит перевести все свои вещи в течение нескольких дней. Скоро у девочек в новом кампусе пройдет первая ночевка, чего студенты очень ждут.