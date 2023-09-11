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Общество11 сентября 2023 14:00

Губернатор Свердловской области оценил работу Центра общественного наблюдения на выборах

Его сотрудники все дни голосования следили за тем, как оно проходит
Илья МОХОВ
Евгений Куйвашев 10 сентября лично оценил работу Центра общественного наблюдения Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев 10 сентября лично оценил работу Центра общественного наблюдения Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Все дни выборов за тем, как они проходят, следил Центр общественного наблюдения. Он разместился на площадке Дворца молодежи в Екатеринбурге. Внешне он был похож на пункт запуска космических аппаратов. Столы, ноутбуки и… огромная стена, состоящая из мониторов. На каждый в прямом эфире транслировалось видео с одного из избирательных участков.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 сентября лично оценил его работу. Экскурсию для него провел сопредседатель центра Александр Левин.

- В этом году Центр общественного наблюдения объединяет пул из более четырех тысяч наблюдателей, - рассказал Александр Левин. - Из них 2,5 тысячи направлены Общественной палатой. Остальные - партиями и кандидатами. Здесь работает мониторинговая группа, которая отслеживает сообщения о выборах в СМИ и социальных сетях. В центре организован и контакт-центр, позвонив в который, можно было получить ответы на любые вопросы о голосовании.

Новая зона ответственности в этом году - дистанционное электронное голосование. Информация о том, как оно проходит, также стекалась в онлайн-режиме в Центр общественного наблюдения. Как отмечают сотрудники центра, они заметили, что едва «Госуслуги» сделали рассылку с напоминанием о голосовании, как сразу активность уральских избирателей подросла.

- За этими технологиями будущее, - отметил губернатор Евгений Куйвашев. - В перспективе дистанционное электронное голосование будет все активнее применяться на различных выборах, а также при проведении референдумов.

Добавим, что сам Центр общественного наблюдения появился еще в 2017 году. Он был сформирован для того, чтобы обеспечить максимальную открытость голосования на выборах разного уровня.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ