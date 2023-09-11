Губернатор Свердловской области оценил работу Центра общественного наблюдения на выборах

Евгений Куйвашев 10 сентября лично оценил работу Центра общественного наблюдения Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Все дни выборов за тем, как они проходят, следил Центр общественного наблюдения. Он разместился на площадке Дворца молодежи в Екатеринбурге. Внешне он был похож на пункт запуска космических аппаратов. Столы, ноутбуки и… огромная стена, состоящая из мониторов. На каждый в прямом эфире транслировалось видео с одного из избирательных участков.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 сентября лично оценил его работу. Экскурсию для него провел сопредседатель центра Александр Левин.

- В этом году Центр общественного наблюдения объединяет пул из более четырех тысяч наблюдателей, - рассказал Александр Левин. - Из них 2,5 тысячи направлены Общественной палатой. Остальные - партиями и кандидатами. Здесь работает мониторинговая группа, которая отслеживает сообщения о выборах в СМИ и социальных сетях. В центре организован и контакт-центр, позвонив в который, можно было получить ответы на любые вопросы о голосовании.

Новая зона ответственности в этом году - дистанционное электронное голосование. Информация о том, как оно проходит, также стекалась в онлайн-режиме в Центр общественного наблюдения. Как отмечают сотрудники центра, они заметили, что едва «Госуслуги» сделали рассылку с напоминанием о голосовании, как сразу активность уральских избирателей подросла.

- За этими технологиями будущее, - отметил губернатор Евгений Куйвашев. - В перспективе дистанционное электронное голосование будет все активнее применяться на различных выборах, а также при проведении референдумов.

Добавим, что сам Центр общественного наблюдения появился еще в 2017 году. Он был сформирован для того, чтобы обеспечить максимальную открытость голосования на выборах разного уровня.