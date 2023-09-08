На Урале завершились поиски 16-летней девушки, пропавшей по дороге в колледж

О судьбе девушки ничего не было известно почти сутки Фото: волонтерская организация «Сова»

В Свердловской области подошли к финалу поиски 16-летней студентки из села Покровское. Она пропала в четверг, 7 сентября, утром, когда отправилась в Артемовский на учебу в колледж. Поехала девушка на автобусе. Однако на лекциях ее никто не видел.

Поисками подростка занимались и сотрудники полиции, и добровольцы. Близкие студентки рассказывали о том, что год назад у нее умерла мама, после чего опеку над ней оформил дядя, а также что девочка «связалась с дурной компанией, стала часто пропадать, часто была с синяками».

В пятницу, 8 сентября, студентку обнаружили. Информацию об этом подтвердили в полиции. Как оказалось, все это время она оставалась в селе. Сейчас сотрудники полиции общаются с нею, чтобы выяснить причину, из-за которой она ушла.