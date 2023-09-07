В Екатеринбурге пройдет первый фестиваль видеоконтента VIDSTADIUM

Блогеры и предприниматели расскажут, как правильно снимать видео, чтобы они приносили подписчиков и продажи. Фото: Организаторы фестиваля

В Екатеринбурге пройдет первый в России фестиваль видеоконтента. 30 сентября и 1 октября блогеры и предприниматели расскажут, как правильно снимать видео, чтобы они приносили подписчиков и продажи. Мероприятие пройдет во Дворце Молодежи и соберет не только профессионалов, но и новичков в данной области.

- Мы сделали упор не на сухую теорию, а на полезную практику. Лекторы раскроют процесс создания видео, используя интерактивные, вовлекающие форматы. Слушатели создадут собственные ролики, найдут баланс между креативом и действительными интересами аудитории, а наставники помогут не совершить «детских» ошибок, - рассказала автор фестиваля Мария Шатрова.

В мероприятии примут участие 12 экспертов по созданию эффектного контента.

Спикерами фестиваля станут молодые профессионалы с сильным портфолио и совокупной аудиторией более 2 миллионов подписчиков. Помимо самой Марии Шатровой спикерами стали Настя Борсук, Светлана Антипова, Влад Трембач, Аня Гал, Алина Горбатенко, Елизавета Фролова, Кати Милаш, Юлиана Халикова, Евгения Порохина, Артемий Сердитов и Артем Вечерский.

Фото: Организаторы фестиваля

А до фестиваля - 12 сентября с 18:30 до 20:30, спикеры на площадке Меги в Екатеринбурге проведут мастер-класс по съемке вертикальных видео в Instagram* (reels) и TikTok. За эти два часа участники будущего фестиваля также узнают о возможностях нейросети и о том, как можно ее интегрировать в видеоконтент.

Билеты и еще больше информации о фестивале можно найти на сайте.

*Социальная сеть признана экстремистской на территории РФ

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