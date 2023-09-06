По дороге в школу: Госавтоинспекция провела для школьников региона уроки безопасности

Выберите наиболее безопасный вариант, например, с пешеходным переходом со светофором Фото: Ольга ЮШКОВА

Торжественные линейки, встречи с офицерами и командирами и уроки по правилам дорожного движения. В Свердловской области День знаний прошел вместе с автоинспекторами, чтобы новый учебный год начался интересно и безопасно.

ПОДАРКИ ОТ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ

Первые звонки прозвенели для более чем 50 тысяч первоклассников в Свердловской области. В уральской столице в 2023-м году в первый класс пошли 23 тысячи детей. Кто-то из них обязательно станет дизайнером, музыкантом, артистом или… автоинспектором. Какой бы ни была мечта, все дети должны быть в безопасности уже сейчас. Поэтому во все образовательные организации региона в День знаний на торжественные линейки заглянули сотрудники дорожной полиции. И не с пустыми руками, а с подарками.

2. Объясните на реальных примерах, как правильно переходить проезжую часть Фото: Ольга ЮШКОВА

Кроме напутственных слов школьники младшего звена получили актуальные с наступлением учебного периода подарки: маршрутные листы «дом-школа-дом», красочные расписания уроков, закладки, световозвращающие значки, брелоки и наклейки от социального партнера, компании «УГМК Телеком», рассказывают в Госавтоинспекции Свердловской области.

В городе утром и вечером беспрерывным потоком движутся машины. Четкая работа транспорта и безопасность движения зависит и от водителей, и от пешеходов. Поэтому правила дорожного движения должны знать не только те, кто садится за руль, но и прохожие. Не только взрослые, но и дети.

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В первой школе Екатеринбурга, что находится на Верх-Исетском бульваре, с автоинспекторами пришли педагоги центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» и ребята из отряда «ЮИД». Они на практике показали алгоритмы безопасного перехода проезжей части дороги.

В своих выступлениях на торжественных линейках полицейские обратились и к взрослым Фото: Ольга ЮШКОВА

Учебный процесс это увлекательный, насыщенный и ответственный период в жизни каждого ребенка. Чтобы он стал незабываемым и комфортным, необходимо помнить о простых правилах безопасного поведения на дорогах, сказал на линейке глава областной Госавтоинспекции Свердловской области Алексей Спиридонов.

Юные инспекторы движения это дети от 8 до 16 лет. Это почти 35 000 отрядов в 85 субъектах России! И эти дети своим примером показывают младшим братьям, сестрам, друзьям, соседям по парте как надо вести себя на дороге, как правильно идти по пешеходному переходу и т.д.

А оборудование мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» позволяет развернуть практически на любой площадке участок дороги со светофорами, дорожными знаками и разметкой, макетами городского транспорта. Это позволяет провести обучающие интерактивные мероприятия с моделированием дорожных ситуаций.

Но поскольку для детской безопасности важны разные форматы запоминания правил дорожного движения, автоинспекторы регулярно посещают школы региона с тематическими уроками.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят разъяснительную работу Фото: Ольга ЮШКОВА

СОВЕТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Первоклашки, подростки, взрослые на дорогах можно встретить человека любого возраста, но все они подчиняются одним правилам дорожного движения. И для каждого ребенка пример его мама, папа, бабушки и дедушки, и даже незнакомый взрослый, который просто оказался рядом при переходе дороги. В своих выступлениях на торжественных линейках полицейские обратились и к взрослым.

1. Несколько раз пройдите с ребенком по маршрутам движения от дома до школы и обратно. Выберите наиболее безопасный вариант, например, с пешеходным переходом со светофором, без густых кустов и деревьев у проезжей части, которые ограничивают видимость. Определите участки повышенной опасности.

2. Объясните на реальных примерах, как правильно переходить проезжую часть. Первое правило переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Самые безопасные из них подземный и надземный. Если такого нет, нужно воспользоваться переходом со светофором. Нельзя переходить дорогу на красный сигнал светофора, даже если нет машин. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу, даже если очень спешишь. Перед переходом нужно остановиться и убедиться в отсутствии транспорта или в том, что все автомобили остановились. Переходя улицу, всегда надо смотреть: сначала – налево, потом направо и снова налево. Для лучшего запоминания можно предложить ребенку четверостишие: «дорога не тропинка, дорога не канава. Сперва смотри налево, потом смотри направо».

В Свердловской области День знаний прошел вместе с автоинспекторами Фото: Ольга ЮШКОВА

3. Напомните, что означают те или иные дорожные знаки.

4. Расскажите, какие опасные ситуации могут возникнуть по пути в школу и как их избежать. Объясните, что нужно предельно аккуратно выходить на дорогу из-за стоящего транспорта, особенно во дворах.

Со своей стороны Госавтоинспекция продолжит принимать все возможные меры для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье юных участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят разъяснительную работу с родителями, приходят в школы и детские сады, чтобы повторить Правила дорожного движения с ребятами.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».