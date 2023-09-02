«Урал» дома уступил «Ахмату»

Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» настигла серия поражений, «шмели» на домашнем поле минимально уступили грозненскому «Ахмату». Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей, единственный мяч забил Мохамед Конате.

С первых минут уральцы попытались захватить инициативу, уже к восьмой минуте Алексей Каштанов мог открыть счет в матче, пробив в створ ворот из пределов штрафной, однако голкипер Гиорги Шелия выручил свою команду, отправив мяч на угловой.

Трибуны на "Екатеринбург Арене" были заполнены фанатами Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого момента екатеринбуржцы не успокоились и активно прессинговали, зарабатывая стандарты, однако защита стойко отбивала все атаки "шмелей". Кроме того на 31-й минуте Кики нанес опасный удар по воротам, но мяч попал в штангу.

К концу первого тайма гости получили возможность выйти вперед. Как оказалось, Сиссе сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр после просмотра ВАР указал на точку. В результате форвард Мохамед Конате уверенно развел Илью Помазуна и мяч по разным углам ворот.

За весь матч был забит только один гол Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором тайме хозяева поля предприняли несколько попыток отыграться усилиями Тимура Аюпова и Александра Юшина, однако к результативным действиям это не привело.

По итогам семи туров в активе «Урала» 13 очков, клуб может потерять место в топ-3 турнирной таблицы.

Напомним, предыдущий матч "шмелей" на выезде завершился разгромным поражением от петербургского «Зенита» со счетом 4:0. Кроме того екатеринбуржцы в гостях уступили казанскому «Рубину» в рамках розыгрыша кубка России, финальный свисток прозвучал при счете 2:1 в пользу хозяев.

К концу первого тайма гости получили возможность выйти вперед Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следующий же матч подопечные Виктора Гончаренко проведут против воронежского «Факела», игра пройдет 17 сентября.

Во втором тайме хозяева поля предприняли несколько попыток отыграться Фото: Алексей БУЛАТОВ

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