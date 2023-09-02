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Спорт2 сентября 2023 12:08

«Урал» дома уступил «Ахмату»

Встреча на «Екатеринбург Арене» завершилась со счетом 0:1
Авторы (2):
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей

Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» настигла серия поражений, «шмели» на домашнем поле минимально уступили грозненскому «Ахмату». Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей, единственный мяч забил Мохамед Конате.

С первых минут уральцы попытались захватить инициативу, уже к восьмой минуте Алексей Каштанов мог открыть счет в матче, пробив в створ ворот из пределов штрафной, однако голкипер Гиорги Шелия выручил свою команду, отправив мяч на угловой.

Трибуны на "Екатеринбург Арене" были заполнены фанатами

Трибуны на "Екатеринбург Арене" были заполнены фанатами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого момента екатеринбуржцы не успокоились и активно прессинговали, зарабатывая стандарты, однако защита стойко отбивала все атаки "шмелей". Кроме того на 31-й минуте Кики нанес опасный удар по воротам, но мяч попал в штангу.

К концу первого тайма гости получили возможность выйти вперед. Как оказалось, Сиссе сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр после просмотра ВАР указал на точку. В результате форвард Мохамед Конате уверенно развел Илью Помазуна и мяч по разным углам ворот.

За весь матч был забит только один гол

За весь матч был забит только один гол

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором тайме хозяева поля предприняли несколько попыток отыграться усилиями Тимура Аюпова и Александра Юшина, однако к результативным действиям это не привело.

По итогам семи туров в активе «Урала» 13 очков, клуб может потерять место в топ-3 турнирной таблицы.

Напомним, предыдущий матч "шмелей" на выезде завершился разгромным поражением от петербургского «Зенита» со счетом 4:0. Кроме того екатеринбуржцы в гостях уступили казанскому «Рубину» в рамках розыгрыша кубка России, финальный свисток прозвучал при счете 2:1 в пользу хозяев.

К концу первого тайма гости получили возможность выйти вперед

К концу первого тайма гости получили возможность выйти вперед

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следующий же матч подопечные Виктора Гончаренко проведут против воронежского «Факела», игра пройдет 17 сентября.

Во втором тайме хозяева поля предприняли несколько попыток отыграться

Во втором тайме хозяева поля предприняли несколько попыток отыграться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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