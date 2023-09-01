«В школу приглашаем 1П»: 1 Сентября в Екатеринбурге в фотографиях

В школе №123 всего 14 первых классов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«1М, ребята, все смотрим на меня, запоминаем мой плащ, все запомнили? Молодцы!», «Доченька, держи букетик ровно», «Сына, стой с ребятами, вот твой класс, 1Л», - то там, то тут слышится во дворе школы №123. Здесь своего первого звонка ждут 448 детей – это второе место по количеству первоклашек в Екатеринбурге.
14 ПЕРВЫХ КЛАССОВ
Несмотря на сильнейший ливень и лужи под ногами, обстановка праздничная и волнительная. Родители девочек спешно поправляют банты в прическах, Мальчикам одергивают брюки и натягивают капюшоны курток.
- Сегодняшнее 1 Сентября выдалось дождливым. Но пускай этот дождь станет ярким началом нового учебного года! – приветствуют собравшихся ведущие праздничной линейки.
Дети и родители стояли под зонтами всю линейку из-за ливня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Продуманные родители прикупили детям вместо праздничных туфелек яркие резиновые сапоги, а сами надели дождевики и взяли зонтики. Больше всех повезло классам под первыми буквами алфавита – их приглашали в школу первыми.
- В школу приглашаются 1Л, 1М и 1Н! Приглашаются 1О и 1П!
Всего же в школу №123 набрали 14 первых классов: от буквы А до буквы П, за исключением букв Ё, И и Й.
Среди 1 классов есть и 1К
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ПЕРВАЯ СМЕНА
Наконец все первоклассники прошли школьный порог. Классные руководители изо всех стараются собрать ребят вместе, внимательно следя за тем, чтобы ни один ребенок случайно не оказался в другом классе. Родителей не пускают дальше турникета: все желающие просто не поместятся в школьных коридорах. С каждым классом идут по два сопровождающих.
В первые классы пошли 448 детей в школе №123
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кабинеты первоклашек расположились на двух этажах школьного здания. Молодые учителя быстро развели своих учеников по кабинетам. Везде на дверях большими буквами висят плакаты «Здравствуй школа!» и названия классов. Учительница последнего 1П работает в этой школе первый год. Признается, что немного волнуется, но ребята послушно сели за парты. Их первый урок начался.
А вот родители за дверью наконец смогли выдохнуть спокойно. Позади волокита с записью в школу, с документами и подготовкой к учебному году. Папа одной первоклашки рассказывает, что изначально планировал отдать ребенка в школу №23, где набрали еще больше первых классов, целых 16.
В школе учителя быстро развели классы по кабинетам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Еще в апреле мы подавали документы через Госуслуги, все шло по плану. Потом, уже в июле, нам позвонили, пора было нести документы, но я в этот момент был в рабочем отъезде, а когда приехал, мне сказали «увы, но места уже нет». Подал документы сюда, вот, зачислили в последний вагон, но я не вижу проблем в том, что так много ребятни в этом году, - рассказывает Павел Больных.
Для 1П начался первый урок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Все 14 первых классов учиться будут в первую смену. Уже начиная со второго класса, школьников будут распределять на первую и вторую, но Павел не теряет надежды перевести ребенка в школу поближе к дому, в район Краснолесья.
Родители ждали детей у школы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Настроение у детей было разное, например, кому-то надоел дождь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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