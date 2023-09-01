Знаменитую советскую парту изобрел учитель, сосланный на Урал

Старожилы говорят, такая парта даст фору иной современной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед 1 сентября открылась «первая советская» частная школа. Детей в ней будут учить по учебникам 80-х. А сидеть ребята будут за партами-конторками, знакомыми тем, кто учился еще во времена СССР или в течение пяти лет после его распада. Старожилы говорят, такая парта даст фору иной современной, ведь эта ее конструкция была придумана не просто так, а чтобы сохранить зрение и осанку учеников.

ПРИДУМАЛ ШВЕЙЦАРЕЦ

Вообще называть эту парту «советской» не совсем правильно. Да, большое распространение она получила при СССР, но изобрели ее еще в XIX веке. Причем постарались сразу два человека. Первым руку приложил врач-гигиенист из Санкт-Петербурга Федор Эрисман. Родом он был из Швейцарии. В России Эрисман изучал, как школьные занятия влияют на близорукость у детей, и пришел к выводу, что во время уроков дети неправильно сидят и смотрят в книгу не под тем углом.

Большое распространение такая парта получила при СССР, но изобрели ее еще в XIX веке. Фото: Бруснятская школа

В 1870 году он сконструировал одноместную парту, в которой скамейка намертво крепилась к столу, а столешница была наклонной. Благодаря этому ученик будто фиксировался в одном положении — из-за конструкции сутулиться уже не получалось — а в книгу он мог смотреть только под прямым углом.

Скоро в школах России стали устанавливать эти парты повсеместно. Но была одна проблема — для сельских учебных заведений такие массивные одноместные парты не годились. Громоздкие и дорогие. Тут то и появился второй изобретатель — с Урала.

ДОРАБОТАЛ УРАЛЕЦ

Студент Петр Коротков был сослан на Урал из Санкт-Петербурга в конце 1870-х. В ссылке он начал работать в школе села Бруснятское (находится в 60 километрах от Екатеринбурга. - Прим. ред.).

- Он учился в Санкт-Петербургском политехническом институте и был членом организации «Народная воля», - рассказывает директор Бруснятской общеобразовательной школы №6 с 1977 по 1987 год Вячеслав Калугин. - На Урал его сослали за участие в Казанской демонстрации (считается первой в истории Российской империи политической демонстрацией. - Прим. ред.) 1876 года. Там в первый раз был поднят красный флаг.

Для сельских учебных заведений такие массивные одноместные парты не годились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как человек образованный Коротков на Урале взялся за обучение детей и сразу заметил, в каких условиях ученики сидят на уроках: 2-3 больших стола на весь класс и вокруг каждого, как рыцари Камелота, сидят крестьянские дети. А ведь в каждом классе тогда училось по 30 детей.

Видимо, обучаясь в Санкт-Петербурге, Петр Коротков видел конструкцию парты Эрисмана и решил, что такую одноместную парту можно усовершенствовать. Первое ноу-хау — он сделал ее двуместной. Второй — по бокам стола появились крючки для портфелей. Третье — у парты Короткова столешница откидывалась. Так детям было удобнее вставать при условии, что скамейку сдвинуть назад было невозможно. Плюс под столешницей появилась полка для учебников. Не забыл он и про те самые углубления для чернильницы и карандашей.

НА ТАКУЮ ЛОКТЯМИ НЕ ОБОПРЕШЬСЯ Свое изобретение в 1887 году Коротков повез в Екатеринбург показать на знаменитую международную Сибирско-Уральскую научно-промышленную выставку, которую открывал брат императора Александра II – Михаил Николаевич.

На всех гостей выставки инновационная парта Короткова произвела неизгладимое впечатление. За это учителя Бруснятской школы даже наградили серебряной медалью, плюс выдали диплом об изобретении. Благодаря тому, что выставка была международная и участвовали в ней первые лица страны, очень скоро во многих школах стали использовать не одноместную парту Эрисмана, а двуместную Короткова.

Сам Коротков, правда, после этого растворился в истории — в 1895 году школу, где он преподавал, сделали церковно-приходской и ему пришлось переехать в Кунгур, чтобы учить детей уже там. Умер он в 1907 году и даже неизвестно, где именно похоронен.

Свое изобретение в 1887 году Коротков повез в Екатеринбург показать на знаменитую международную Сибирско-Уральскую научно-промышленную выставку. Фото: Бруснятская школа

ТРИ ГОСТА ПОД ТРИ РОСТА

Зато парта значительно пережила своего создателя. Во многом благодаря тому, что она заставляла держать спину прямо и смотреть на тетрадь под прямым углом. С такой на уроке не забалуешь.

- В советские годы много обращали внимания на то, чтобы ученик сидел правильно, - рассказывает Вячеслав Калугин. – Из-за того, что поверхность у столешницы наклонная, локтями ты никак не обопрешься на нее. Неудобно это было. Но ссутулиться было невозможно. Единственный вариант — просто лечь на нее целиком и уснуть. (Смеется.) Ну и тогда очень мало ребят было в очках. Зрение было гораздо лучше. Не испорчено. Только, может быть, благодаря школе даже.

Был, правда, у тех парт один существенный минус — они делались из цельных кусков древесины и были очень тяжелыми. Хочешь помыть класс? Таскай по нему всю конструкцию вместе со столом и скамейкой. Кроме того невозможность отодвинуть скамейку была настоящей проблемой для тех, кто рос особенно быстро.

- Ростовку подгонять под учеников было очень сложно, ведь было три ГОСТа парт под три роста, - объясняет Вячеслав Калугин. - Они были неразборные. Монолит почти! Но зато каждая служила лет по 30, а не по 8, как сейчас. Через каждую несколько поколений детей прошло. И каждое поколение мальчишек вырезало на них ножом что-то свое.

Уже в 70-е годы XX века такие парты стали пропадать из школ. Их начали делать из более дешевых материалов вроде ДСП. Столешница уже не была покатой. А скамейка, ну или даже стулья, стали отдельным элементом. Заботу об осанке в школах оставили на вечные плакаты «Сиди правильно», показывавшие, как держать спину и голову при письме.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Так ли хороши советские парты?

Сергей СУКАЧ, врач травматолог-ортопед высшей категории:

- Я считаю, что парты влияют на осанку весьма опосредованно. Прежде всего имеет значение высота парты, высота скамейки, чтобы удобно было сидеть и писать. А на формирование осанки, на ее правильность большее влияние оказывает образ жизни. Если, допустим, школьник занимается условно плаванием пять раз в неделю, то для него вообще не важно, за какой партой он сидит. А если он никакой физической активностью не занимается, то, конечно, виновата всегда будет парта.

Сидеть ребята будут за партами-конторками, знакомыми, тем, кто учился еще во времена СССР Фото: Олег ЗОЛОТО

Людмила ТОМАШЕВСКАЯ, врач-офтальмолог высшей категории ГАУЗ СО Детская городская поликлиника №13:

- На зрение влияет очень много факторов, в том числе физиологическое состояние глаза в тот момент, когда ребенок читает или пишет. В этот момент надо, чтобы тетрадь или книга были повернуты по отношению к поверхности углом 45 градусов. Советские парты обеспечивали это условие. Кладешь тетрадочку и пишешь, а она у тебя под 45 градусов находится. Когда стали делать обычные столы для школ, тогда в жизнь пришли специальные подставки под книги, чтобы угол в 45 градусов при чтении сохранялся. Вообще мы, врачи, глубоко возмущены в целом состоянием уроков, нагрузки, тех трудностей, которые дети испытывают при выполнении домашних заданий. Они порой сидят по восемь часов и ложатся спать в два часа ночи. Вот это проблема. Тут вообще надо глубоко смотреть на программы. А сейчас по факту приходят первоклассники в школу и при таких нагрузках за полгода теряют зрение.