От удара загорелись: в ДТП на Реактивной погиб водитель Lada Granta

В ДТП пострадали две женщины Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В жестком ДТП, которое произошло утром 1 сентября на Реактивной,110 погиб водитель Lada Granta. По данным ГИБДД, он скончался на месте до приезда медиков. Также выяснилось, что столкнулись не два, а четыре автомобиля.

- Водитель Lada Granta, двигаясь по ул. Реактивная со стороны переулка Боковой в сторону ул. Главная, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с «ВАЗ 2109», двигающейся во встречном направлении, после чего их отбросило на движущиеся Chevrolet Cobalt и Honda CR-V.

Два автомобиля после аварии загорелись Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Ранее сообщалось, что Lada Granta и «ВАЗ 2109» после столкновения загорелись.

В ДТП также пострадали еще два человека - это водитель «ВАЗ 2109» - 35-летняя женщина и водитель Chevrolet Cobalt- 44-летняя женщина. С различными травмами с места ДТП они доставлены в больницу.

По факту произошедшего проводится расследование.

Госавтоинспекторы регулируют безопасность дорожного движения на участке, где произошло ДТП.