«Был в коме»: на Урале внезапно скончался основатель приюта для животных

Константин скончался в палате реанимации. Фото: соцсети

В реанимации Белоярской районной больницы в ночь на 29 августа умер основатель приюта для собак Константин Костюничев. Как оказалось, у мужчины были проблемы со здоровьем. В больничную палату Константина забрали прямиком из частного дома, где он жил со своими подопечными.

ОТКЛАДЫВАЛ ВИЗИТ К ВРАЧУ?

Как рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Ольга Иванникова, в последние две недели жизни Константин чувствовал себя неважно. Оказалось, он терпел боль, которую вызвали проблемы с поджелудочной железой. Обострение заболевания привело к панкреонекрозу.

- Костя никому не жаловался. Не любил ходить к врачам на прием. Чаще всего по той причине, что ему нужно было вести сборы на приют, возить собак к ветеринару. Константин был активным и не любил сидеть на месте. Он чаще думал о том, что у него 250 подопечных с непростой судьбой, чем о своих проблемах со здоровьем. В день нашей встречи Константин терпел сильную боль, но не подавал вида, что с ним что-то не так. Хотя, было видно, что ему тяжело, - рассказала волонтер Ольга Иванникова.

О критическом состоянии Константина близкие рассказали волонтерам 28 августа. Буквально за полтора дня Константина не стало.

- Костб поместили в ближайшую больницу. Врачи ввели его в искусственную кому. Ему хотели сделать операцию, но не успели. Костя был в тяжелом состоянии. Перевезти его в больницу Екатеринбурга возможности не было. Врачи сказали, что риск слишком высок, чтобы оперировать в другом месте, - плачет Ольга Иванникова.

Константина врачи забрали прямиком из частного дома. Фото: соцсети

По словам зоозащитницы, у Константина осталась супруга и пожилая мама. Волонтеры открыли сборы для поддержки семьи Константина и его подопечных. По примерным подсчетам, месяц содержания приюта обходился Константину и его жене на сумму больше полумиллиона.

- Одна собака съедает мешок корма в месяц. Накоплений у семьи нет. Сейчас волонтеры ведут сборы на корм для животных, его осталось буква. Еще нужно помочь маме Кости с деньгами на похороны, - говорит зоозащитница.

В соцсетях Bigdog_ekb уже объявили сбор, чтобы поддержать семью Константина в кризисной ситуации.

«СОБАКИ – МОИ ДЕТИ»

По воспоминаниям волонтеров Константин был ответственным, добрым и открытым человеком. В прошлом, семья держала сети салонов красоты, но ради спасения травмированных питомцев, решили сменить приоритеты.

- Костя всегда говорил, что собаки ему, как дети. Он строил приют, чтобы в нем собаки чувствовали себя по-настоящему комфортно. У них на территории несколько бассейнов. Для животных Костя не жалел ничего и был готов отдать последнее. Собрал вокруг себя таких же единомышленников. Очень трепетно относился к пристрою животных и знал каждую собачку, чуть ли не поименно. Костя горел этим делом. А перед нами теперь задача - содержать приют в таком же виде, - уверяет Ольга.

Друзья Константина не перестают писать сообщения в поддержку семьи и приюта. Для большинства из них, смерть мужчины стала неожиданностью.

- Никто так не сможет раскручивать приют и собирать деньги на содержание 200 собак. Константин всегда приветливый, искренний, настоящий. Нам будет не хватать его историй про приют. Он действительно отказался от комфорта и удобств, чтобы посвятить себя бездомным животным, - делится Ксения.

По воспоминаниям знакомых, Константин любил экстремальный спорт и активный образ жизни.

- Таких добрых и надежных людей надо спасать. Костя был, как солнце в пасмурный день. Он был полон восторга, жизненной энергии. Жаль, мой дорогой Константин, что тебя нет. Помню твой первый прыжок с парашютом, веселый смех и отвагу. Светлая память о тебе останется у многих из нас, - поделилась Елена.

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