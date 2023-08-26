Момент первого тайма в матче "Урал"-"Зенит". Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» на выезде разгромно уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга и потерпел первое поражение в новом сезоне. Встреча команд в Северной столице завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Подопечные Сергея Семака с первых минут завладели инициативой и нанесли несколько опасных ударов по воротам, и уже к восьмой минуте такая тактика завершилась голом: Клаодиньо забросил мяч на дальнюю штангу на Ивана Сергеева, который успел переиграть Илью Помазуна.

"Зенит" с первых минут завладел мячом. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Уже через 20 минут хозяева увеличили свое преимущество усилиями Матео Кассьеры, который перехитрил голкипера «шмелей» и пробил по пустым воротам. Уже в добавленное время Клаодиньо довел счет до разгромного, примечательно, что полузащитник пробивал из-за пределов штрафной площади.

Во втором тайме футболисты Виктора Гончаренко предприняли попытку сократить отставание и провели несколько опасных атак, однако взятие ворот так и не состоялось. К 67-й минуте окончательную точку на усилиях уральцев поставил Матео Кассьера, который оформил дубль, как оказалось, Мингиян Бевеев ошибся в передаче, Вендел перехватил и отдал пас на Кассьерру, Илья Помазун не смог выручить свою команду.

Игра давалась "шмелям" непросто. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

По итогам шести туров «шмели» смогли набрать 13 очков, команда из Екатеринбурга делит вторую строчку как раз с обидчиками из Санкт-Петербурга. Следующий матч уральцы проведут на домашней арене против грозненского «Ахмата».