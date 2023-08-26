В Свердловской области появились фейковые сообщения о переходе на цифровой рубль

По Свердловской области в мессенджерах быстро распространились сообщения о переходе жителей на цифровой рубль
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По Свердловской области в мессенджерах быстро распространились сообщения о переходе жителей на цифровой рубль. В сообщениях также писали, что биометрию собирают с помощью камеры в банкоматах, а голос записывают через телефонные разговоры. Мошенники призывали людей сходить в МФЦ и написать отказ от предоставления биометрических данных.
Сообщения, которые распространились по социальным сетям. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
- Никакой процедуры перевода жителей на цифровые рубли — в том числе для выплаты зарплат бюджетникам, пенсий или соцвыплат — нет. Соответственно, нет и необходимости посещать МФЦ и писать какие-либо заявления о предоставлении биометрии, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Сообщения, которые распространились по социальным сетям. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В России введены цифровые рубли, но в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Это еще одна форма валюты, она не является криптовалютой и не имеет срока годности. Все операции, которые можно проводить с цифровым рублем, определены законом.
По информации министерства цифрового развития и связи Свердловской области, все многофункциональные центры Свердловской области работают в обычном режиме.Фейковые сообщения не нарушили работу офисов и не способствовали наплыву посетителей.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru