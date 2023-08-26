В Свердловской области появились фейковые сообщения о переходе на цифровой рубль

По Свердловской области в мессенджерах быстро распространились сообщения о переходе жителей на цифровой рубль Фото: Алексей БУЛАТОВ

По Свердловской области в мессенджерах быстро распространились сообщения о переходе жителей на цифровой рубль. В сообщениях также писали, что биометрию собирают с помощью камеры в банкоматах, а голос записывают через телефонные разговоры. Мошенники призывали людей сходить в МФЦ и написать отказ от предоставления биометрических данных.

Сообщения, которые распространились по социальным сетям. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- Никакой процедуры перевода жителей на цифровые рубли — в том числе для выплаты зарплат бюджетникам, пенсий или соцвыплат — нет. Соответственно, нет и необходимости посещать МФЦ и писать какие-либо заявления о предоставлении биометрии, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сообщения, которые распространились по социальным сетям. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В России введены цифровые рубли, но в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Это еще одна форма валюты, она не является криптовалютой и не имеет срока годности. Все операции, которые можно проводить с цифровым рублем, определены законом.

По информации министерства цифрового развития и связи Свердловской области, все многофункциональные центры Свердловской области работают в обычном режиме.Фейковые сообщения не нарушили работу офисов и не способствовали наплыву посетителей.

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