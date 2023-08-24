Перья, конторки и учебники 60-х: чему будут учить детей в первой советской школе на Урале

Для школы это первый учебный год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В светлом кабинете на 11-ом этаже офисного здания стоят необычные парты. Точнее не парты, а конторки. Они знакомы тем, кто учился еще во времена СССР или в течение пяти лет после его распада. В современных школах таких не встретить. А вот в «Семейной советской школе», которая открылась в Екатеринбурге в этом году, они есть. «КП-Екатеринбург» узнала, чему учат в школе, и стоит ли отправлять ребенка назад в СССР.

КОНТОРКИ И ПЕРЬЯ

Коридор на школьный совсем не похож: кругом двери, ведущие в разные офисы. В конце коридора на двери красуется картинка с пионерами. Здесь начинается «Семейная советская школа». Сюда пять дней в неделю будут водить юных школьников.

В школе три кабинета, рассчитанные на три класса. В каждом установлены конторки. Новые, еще пахнут свежим деревом. Надписей «Петя дурак» на них нет. Основательницы школы Светлана Пестерева и Мария Верещагина уверены, что и не появятся.

- Конторки индивидуальные для каждого ребенка. Это научит их бережно относиться к собственным вещам, сформирует ответственность. Ты начеркал, значит, придется за грязным столом работать, - говорит Мария.

Вместо парт здесь конторки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такие парты предназначены для работы ребенка за ними стоя. Но постоянно стоять тяжело. Поэтому к каждому столу прилагается высокий стул.

- Современные парты нельзя выстроить по высоте, а это важно, потому что у каждого ребенка разный рост. Конторки регулируются, а наклон можно менять: под мольберт, или наоборот сделать горизонтально, когда нужно что-то разложить на плоскости, - говорит Мария Верещагина. - У стульев высота также регулируется.

Писать первоклассники начнут простыми карандашами, постепенно переходя на письмо автоматическими ручками с чернилами. Это разовьет чистописание, мелкую моторику. А на уроках курса чистописания, который Светлана и Мария позаимствовали из сталинских времен, дети будут писать бамбуковыми палочками, а потом – перьями.

В СОВЕТСКИХ УЧЕБНИКАХ ВСЕ КОРОТКО И ЯСНО

Идея создать такую школу у Марии и Светланы зрела давно. Обеим – по 47 лет. У обеих - педагогическое образование по направлению «учитель начальных классов». Обе имеют преподавательский стаж более 20-ти лет. Светлана около восьми лет работала в школе, занималась репетиторством, потом получила второе высшее образование в юридической академии, и потом преподавала право в медицинской академии. Мария три года работала в частных школах, также занималась репетиторством, вела подготовительные курсы.

- Вопрос об образовании остро встал, когда до школьного возраста дорос мой ребенок, в прошлом году он пошел в первый класс. Я хотела отдать его в хорошую частную школу, - рассказывает Светлана. - Мы перебрали много вариантов. Во всех школах было что-то свое хорошее, но чего-то всегда не хватало. Такая же история произошла с Марией. Мы встретились и сошлись во мнении, что нужно делать свое.

Преподавательницы основали свою школу самостоятельно. Фото: предоставлено Светланой Пестеровой

Больше всего вопросов у Светланы и Марии было к современным учебникам. Поэтому в школе будут преподавать по советским учебникам. Современные книги тоже есть, но в меньшинстве.

- В некоторых современных учебниках русского языка вообще отсутствуют письменные работы. Как будто русский язык — это устный предмет. Очень много отвлекающих неестественных картинок: чайник с глазками, лошадь ест бублики с коровой. Все эти веселые картинки портят восприятие ребенка на окружающий мир. В старых учебниках иллюстрации правдоподобные, - объясняет Мария.

- Кроме того, в современных учебниках зачастую правила размазаны на четыре или даже пять страниц. Ребенку в начальной школе сложно собрать все это воедино, - добавляет Светлана. - У нас дети только с пятого класса начинают писать доклады. В пособиях 80-х наоборот, все четко, коротко и ясно.

Учебники време СССР здесь в приоритете Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ СТАРОВЕРЫ, А СОБИРАТЕЛИ ЛУЧШЕГО

Споры вокруг авторской школы идут очень горячие. Некоторые родители считают, что женщины пошли по устаревшей модели обучения.

- Мы не староверы, а то нас уже и лапти отправляли вязать. Хотя мы можем и сплести, на уроках рукоделия, – смеются Светлана с Марией. – Мы не продвигаем мнение «Все новое - плохое». Мы многое позаимствовали от современной школьной программы. Некоторые однобоко мыслят, заявляя, что «А вот мы 80-х мы перьями не писали!» Да, не писали, но мы берем лучшее из всех эпох, начиная со сталинских времен, заканчивая современными наработками.

Конторка у каждого ребенка - своя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В расписании будут все предметы, которые есть в любой муниципальной школе, но еще немного и ушедших. Дети будут изучать логику на отдельных уроках. В свое время предмет вводили в программу средней школы. Сейчас такого предмета нет, вместо него в некоторых школах есть дополнительные курсы под названием «олимпиадная математика». На занятиях решают нестандартные задачи. Из той же серии – предмет «интеллектика», которой учили в 2000-е годы.

А вот курс английского языка современный. Работа с текстом – по учебникам, утвержденным Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). «Окружающий мир» тоже по новым наработкам, но тут добавились «Дневники наблюдений», которые были обязательны в сталинские годы, по ним ребенок близко знакомится с природными явлениями.

А в остальном, все как везде: занятия с 8:30, примерно до часу дня, перемены большие и маленькие, обеды в столовой, а после уроков продленка, кружки по интересам, но уже за дополнительную плату. Физкультура в зале танцевального клуба на первом этаже, а в теплое время – в соседнем парке. Кружки, а это шахматы, китайский язык, музыка, танцы, рукоделие.

ЧТО УГОДНО И ЗАКОННО

Обучаться в такой школе недешево: 18 тысяч рублей в месяц. При поступлении – вступительный взнос – 25 тысяч рублей. Деньги уходят на зарплату десяти преподавателям, аренду помещения, учебники и нужды школы.

Спрос у родителей есть. В «Советскую школу» набрали уже три класса: первый, второй и третий. В классах не больше восьми учеников.

- У всех родителей разные запросы. Бывает, что родитель говорит: «У меня нет времени заниматься ребенком. Я его вам отдам, а вы вернете умного и начитанного», - рассказывают владельцы школы. - Но так не бывает. Если дома ребенок все время сидит в гаджетах, а мы пытаемся навязать ему книжки, ничего хорошего из этого не выйдет.

Светлана Пестерева рассказывает, что работает над собственными учебниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школу берут детей, которые к первому классу уже умеют читать, и тех, кто едва ли выучил буквы. Но и уровень общего развития тоже важен: обе женщины говорят, что не возьмут детей с особенностями, так как таким ребятам нужна другая, особая программа.

Из-за того, что в советские годы на начальную школу рассчитывали три года, а не четыре, то здесь ребята программу четвертого класса проходят быстрее. Промежуточная аттестация в третьем классе будет два раза – в апреле за третий класс, а в мае – за четвертый.

«А это вообще законно? Обучать по устаревшей программе детей?» - еще один вопрос, который не дает покоя родителям. Для государства все дети в этой школе учатся на семейном обучении, альтернативной форме получения образования.

- В отличие от государственных и частных школ, у школ семейного типа нет аккредитации и лицензии. Поэтому они могут выбирать любую учебную программу. Каждый год ребята проходят промежуточные аттестации, с первого по восьмой класс. Это, как правило, обычные контрольные работы, а отметки пойдут в личное дело ребенка. С ними он сможет в любой момент перейти в муниципальную школу, - объясняют Светлана и Мария.

Порядок такой: родители обращаются в Департамент образования в своем районе, где ведется учет «семейных учеников», там говорят, что все приняли и согласовали. Затем ребенок просто ходит в «семейную школу».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Над детьми ставят эксперименты

Николай ДЕРЯГИН, кандидат педагогических наук, исполнительный директор АНО ИД «Народное образование»:

- Мы вновь сталкиваемся с тем, что энтузиасты ставят над детьми эксперименты. На мой взгляд, это аморально, и сначала экспериментировать нужно на кроликах. Прежде всего, никто и никогда не говорил о том, что советская школа – лучшая. Согласен, что есть хорошее и в той, и в другой системе, но противопоставлять их нельзя, с таким же успехом можно сравнивать царскую школу с современной, есть школы, где и гусиными перьями пишут, но в XXI веке – это просто абсурд. Я бы с радостью посетил эту школу, так как, к сожалению, многие продвигают вещи, не имея научного обоснования, и травмируют детей.

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