«Словно в фильме ужасов»: африканец из Сенегала пожаловался на условия содержания в уральском спецприемнике

Теперь общественники и адвокаты пытаются помочь молодому человеку избежать депортации. Фото: предоставил Сергей Шунеев

Житель Сенегала Диань Бай Маду с 2019 года живет в Екатеринбурге. Сюда он приехал, чтобы выучиться, найти работу. Молодой человек получил специальность инженера в Уральском федеральном университете, где учился платно за 212 тысяч рублей в год. Хотел стать аспирантом, но начались проблемы с документами. У Диань Бай Маду была просрочена виза, и полицейские в ходе очередного рейда 17 августа задержали его как нарушителя миграционного законодательства.

ПРОСРОЧЕННЫЕ ДОУКУМЕНТЫ

- У нашего друга Диань Бай Маду уже были проблемы с паспортом, истек его срок действия. Но посольство пошло нам навстречу, и документ сделали. Виза у Диань Бай Маду была до июля 2022 года. Продлевать ее он не стал, так как началась спецоперация. Мой друг боялся, что если сейчас вылетит в Сенегал, то вернуться обратно не сможет. К тому же билеты сильно подорожали, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель организации «Дети улицы» Сергей Шунеев.

Сенегалец работал грузчиком на складе популярного маркетплейса. В свободное время играл в футбол в товарищеских матчах со своей командой.

- Он порядочный гражданин, соблюдает законодательство. У него нет ни единого административного штрафа. За все время обзавелся здесь друзьями. Он ведет здоровый образ жизни. Открыто заявляет о том, что любит Россию и Екатеринбург, - отметил Сергей Шунеев.

Екатеринбургский центр временного содержания у Дианя не вызвал никаких возмущений. Фото: предоставил Сергей Шунеев

ДЕПОРТАЦИЯ

Задержали сенегальца прямо на рабочем месте, а затем увезли в отдел полиции № 6. Сначала Диань Бай Маду был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан по адресу Горнистов, 15. После этого делом занялся Октябрьский районный суд. Африканцу назначили штраф в размере – 2000 рублей и депортацию. Уже 21 августа Дианя увезли в Асбест.

- В отделении на Горнистов Диань чувствовал себя нормально. Он говорил, здесь есть душ, его никто не пытался задеть. Но около 23:00 мы узнали, что друга увезли в Асбест. Оттуда Диань Бай Маду записывал сообщения о том, что обстановка ужасная, - говорит Сергей. - Словно в фильме ужасов.

По словам Дианя, он не мог уснуть из-за едкого и удушливого запаха. Фото: предоставил Сергей Шунеев

Сенегалец рассказывал, что оказался в камере длиной в девять метров, на которой расположилось 10 человек.

- У Дианя нет с собой сменной одежды. Он говорил, что его с вечера до следующего дня не кормили. Ему давали только кипяток. Диань чуть с ума не сошел от страха. Он писал, что в комнате нет удобств, она не проветривается. Туалет находился там же. Из еды удалось получить только суп. Наш друг был в ужасе. А заснуть смог только когда намочил тряпку и приложил к носу и рту, чтобы не чувствовать удушливый запах, - уверяет общественник Сергей Шунеев.

Туалет находится в камере. Фото: предоставил Сергей Шунеев

Теперь общественник вместе с адвокатом Вячеславом Войновым хочет помочь африканцу вернуться в Центр содержания на Горнистов.

- Мы будем подавать апелляцию. Сам Диань уже собирался обращаться в посольство, однако мы пока пытаемся своими силами разрешить ситуацию. Нам не нужен конфликт. Важно, чтобы у нашего друга были условия для жизни. Судье мы просто не успели предоставить благодарственные письма за его активное участие в спортивной жизни Дианя, - объяснил общественник.

«КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-группу полиции Асбеста за комментарием. На момент публикации он не поступил. Также «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием по ситуации в Аппарат уполномоченного по правам человека. Комментарий по данной теме пообещали предоставить позднее.

СКАЗАНО

Вячеслав ВОЙНОВ, адвокат

- Саму вину в правонарушении Диань Бай Моду признает. Мы не согласны с дополнительным наказанием, а именно - выдворением за пределы территории. Уже подаем апелляционную жалобу. Диань готов уплатить штраф. Мы не можем прогнозировать, какое решение примет суд, но у нас большое количество доводов и документов. Они подтверждают его общественную деятельность, социально полезную нагрузку.

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