Семья пострадавшей уже обратилась в полицию Фото: rita_kruglovalova

Екатеринбургская бьюти-блогершая Рита Круглова сообщила, что ее мать избили на детской площадке. По словам женщины, поводом для нападения стало замечание собачнице, чей шпиц залез в песочницу.

Пенсионерке разбили голову телефоном. Инцидент произошел во дворе на Татищева, 80.

- Произошло следующее. Женщина выгуливала собаку на детской площадке, собака сидела в песочнице. Мама подошла, вежливо попросила: «Пожалуйста, уберите собаку из песочницы». Есть видео. У моей мамы самой собака. Дело не в правилах даже. Все знают мою маму, какой она человек. Она высаживает цветы, облагораживает двор. Она просто попросила убрать собаку. А ей в ответ: «Ты очки свои поменяй». Маме ударили телефоном по голове. Она пошатнулась и «поплыла». Мама в больнице, а женщина просто ушла, - рассказала в своем блоге Рита Круглова.

Фото: rita_kruglovalova

Женщина также отметила, что уже подала заявление в полицию.

- Мама не хочет заявлять, чтобы не портить жизнь этой девушке. А я, глядя на это фото понимаю, что нужно написать и призвать ее к ответственности. Иначе что ли всем так можно в ответ на просьбу «убрать собаку из песочницы» наносить удары, - добавила Рита Круглова.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» Рита Круглова пояснила, что у соседки со шпицем ранее были конфликты с другими жильцами.

- Маме 72 года, ее зовут Нина Евлампьевна. Она Ветеран труда. Сейчас едем снимать побои. Без них ничего не докажем, - пояснила Рита Круглова.

В полиции уже начали проверку.

- Заявление от пенсионерки по факту нанесения телесных повреждений поступило в отдел полиции №9 Верх-Исетского района. Пострадавшая направлена на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления степени тяжести вреда здоровью. Сотрудники полиции проведут проверку по заявлению. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД.

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