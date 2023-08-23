Екатеринбурженки с особенностями здоровья впервые взойдут на Арарат

Для некоторых участниц этот подъем станет первым. Фото: предоставлено фондом «Жизнь в движении»

Екатеринбурженки с ограниченными возможностями здоровья впервые совершат подъем на Арарат. О предстоящей экспедиции группы сообщает фонд «Жизнь в движении».

Подопечные уже покоряли несколько знаменитых вершин, среди которых Эльбрус и Килиманджаро. Фото: предоставлено фондом «Жизнь в движении»

Подъем запланирован на 21-29 августа. В составе группы будут девушки с ограниченными возможностями здоровья. Вместо рук у них установлены протезы. Участницами экспедиции станут жительницы Екатеринбурга Вероника Чудинович, Анастасия Мадьярова, Олеся Шергина. У всех 18-летних девушек имеется врожденная патология.

- Это возможность укрепить веру в собственные силы и безграничные возможности, вопреки ограничениям здоровья. Для кого-то из подопечных это будет первый опыт горных восхождений. Преодолевать страх и трудности наши ребята будут под руководством опытных горных гидов, - говорит соучредитель фонда «Жизнь в движении» Евгений Миронов.

всем участницам экспедиции 18 лет. Фото: предоставлено фондом «Жизнь в движении»

Сообщается, что это самая многочисленная группа за всю историю горных проектов. Мотиватором экспедиции станет 24-летний Павел Трофимов из Москвы. У парня ампутированы обе руки.

Подниматься на гору Арарат они будут в рамках проекта «Путь к вершинам». Эта программа, направленная на адаптацию молодежи с физическими ограничениями здоровья. За годы существования проекта 11 подопечных уже совершали восхождения.

- Основная сложность для ребят - сохранение баланса тела при подъеме. Кроме того, могут возникнуть проблемы, связанные с акклиматизацией и гипоксией на высоте. Но ребята уже не раз преодолевали трудности на разной высоте, - сообщает ортопед, директор Детского центра протезирования «Хочу ходить» Александр Колябин.

Сложнее всего девушкам будет удержать баланс тела. Фото: предоставлено фондом «Жизнь в движении»

Подопечные фонда «Жизнь в движении» уже покоряли главную вершину Африки – Килиманджаро. Кроме того, были совершены экспедиции на Эверест. Еще в списке побед было восхождение группы на Эльбрус. Многие участники покоряли вершины не единожды.

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