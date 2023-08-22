Раздевают детей на камеру и режут ножом: в ЖК Екатеринбурга банда малолеток терроризирует двор

Скандал случился во дворе одного из ЖК Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В жилом комплексе «Малевич» в Екатеринбурге целый год банда школьников терроризирует младших детей и их родителей. По крайней мере, так рассказывают обитатели ЖК.

Прошлым летом хулиганы на камеру ради забавы раздели 4-летнего мальчика, а недавно они порезали ножом другого ребенка.

РАЗДЕЛ РЕБЕНКА «ПО ПРИКОЛУ»

- В тот день я на несколько минут оставила своих троих сыновей играть во дворе, нужно было забежать домой. Пока я была в квартире, мамы других ребят прислали мне видео, как моего младшего сына, ему тогда было четыре года, раздели два мальчика, им тогда было по восемь или девять лет. Они громко смеялись и звали остальных посмотреть, - описывает «КП-Екатеринбург» события прошлого года Алина, жительница одного из домов в ЖК «Малевич».

Маме пострадавшего ребенка тогда удалось отыскать родителей зачинщика этой жестокой шутки.

- Я объяснила его маме ситуацию, и мы вместе с ней поговорили с ребенком. На вопрос о том, зачем он это сделал, Андрей (имена изменены. - Прим. ред.) ответил: «Просто по приколу». Его мама тогда провела воспитательные меры, - вспоминает жительница «Малевича».

Однако уже спустя 10 минут после разбирательств Алине поступил звонок. Мать Андрея заявила, что ее сын ни в чем не виноват и вообще его тогда не было среди этих мальчишек.

С этого момента Андрей не дает покоя ни Алине, ни ее сыновьям.

- После инцидента я своим детям строго наказала не реагировать на подначки хулиганов, - говорит женщина. – Но Андрей постоянно провоцирует и пакостит вместе с друзьями. Например, салон красоты в этом же ЖК, где я работаю, они постоянно закидывают палками, звонят на рабочий телефон. Это длится уже целый год.

Женщина добавила, что недавно Андрей попался на краже наушников в одном из супермаркетов и, несмотря на юный возраст, балуется электронными сигаретами.

ВО ВРЕМЯ ДРАКИ ВЗЯЛСЯ ЗА НОЖ

- Мы писали на него заявление в полицию и опеку, но ничего не менялось. В глазах мамы Андрея якобы это мои дети постоянно его задирают. Хотя и другие родители регулярно жалуются на поведение его банды. Эта безнаказанность привела к тому, что один из детей на детской площадке получил порез ножом, - заключила многодетная мать.

Это случилось в минувшие выходные. Как рассказывает мама пострадавшего мальчика Наталья, ее 8-летнего сына порезали во время драки.

- Это была обычная потасовка между мальчишками. Я отлучилась всего на пару минут. Я понимаю, что драки для мальчишек – обычное явление. Но резать ножом – откровенный перебор. В следующий раз они придут с пневматическим оружием! - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама пострадавшего ребенка.

Мальчик получил достаточно глубокий порез. Фото: предоставлено мамой пострадавшего мальчика

Нож прорезал ткань футболки ребенка и довольно сильно повредил плечо. Сначала его планировали зашивать, но в итоге хватило медицинского клея. Родители пострадавшего мальчика уже обратились в правоохранительные органы.

- Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта между несовершеннолетними. Предварительно установлено, что между двумя мальчиками произошла обоюдная драка, в ходе которой один нанес другому порез канцелярским ножом. Сотрудники ПДН устанавливают обстоятельства конфликта. По результатам разбирательства будут приняты соответствующие меры реагирования, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе ГУ МВД по Екатеринбургу.

Журналист «Комсомолки» связалась с мамой Андрея. Женщина опровергла все обвинения в адрес своего сына и заявила, что он никого не резал. Но от более развернутых комментариев по теме отказалась.

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