Цепь вырезали вместе с «мясом»: в Екатеринбурге спасают собаку, которую бросили хозяева

Псу ищут новых хозяев. Фото: приют «Везунчик»

Вечером 16 августа двери одной из ветеринарных клиник на Юго-Западе Екатеринбурга постучал молодой человек. У него на руках была истощенная собака, с шеи которой свешивалась тяжелая железная цепь. Тело животного фактически представляло собой скелет, обтянутый кожей, через который были видны торчащие ребра.

Мужчина, который принес пса в клинику, рассказал, что нашел его в районе улицы Расковой – там, где сейчас идет строительство нового жилого комплекса на месте старых частных домов. По его словам, собака в таком состоянии с цепью на шее лежала среди строительного мусора и скулила, сил подняться у нее не было.

При первом осмотре ветеринары пришли в ужас. Помимо того, что пес был истощен, в его шею почти до позвоночника вросла огромная железная цепь – так, что ее в течение нескольких часов пришлось вырезать вместе с кожей и мышцами. Ветеринары теряются в догадках: неужели собака с рождения сидела на цепи без ошейника – так, что никто не видел того, что цепь уже врастает в животное? Не ясно и то, почему бывшие хозяева бросили своего преданного друга на старом месте, по-видимому, решив уехать в новую квартиру?

Животное было сильно истощено. Фото: приют «Везунчик»

- Пес совсем молодой, ему не больше года. Мы назвали его Прошей, – рассказывает владелица ветеринарной клиники и приюта для бездомных животных «Везунчик» ветврач Светлана Марышева. По словам Светланы Витальевны, брошенный в критическом состоянии Проша стойко переносит все болезненные перевязки и уколы и не проявляет никакой агрессии по отношению к людям. Он испытывает боль от любого движения, но тянется к человеческой руке, лижет ее и утыкается носом в ладони.

По словам Светланы Марышевой, Прошина история, к сожалению, не является уникальной. Ветврачу уже приходилось сталкиваться с лечением собак, которых бросили на верную смерть бывшие жители частных домов после их сноса. Самое опасное – это те случаи, когда собак бросают прямо на цепи. Дело в том, что цепь натирает собаке кожу, и на этом месте образуется мокнущая рана. От выделений из раны железная цепь начинает ржаветь и рана становится еще больше. Если такому животному не помочь, то оно обречено на гибель.

К счастью, в жизни Проши случилось чудо: его нашли за несколько часов до смерти. Лечение займет еще около двух недель, а затем он будет жить в приюте в ожидании новых хозяев.