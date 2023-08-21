«Страшно вести малыша в садик»: на Урале родители обвинили воспитателя в издевательствах над детьми

Родители заявили, что детей обзывали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители пожаловались на методы воспитания в одном из детских садиков Заречного. По их словам, малышей за плохое поведение могли зажимать дверью, заставляли есть упавшую на пол пищу. Кроме того, как уверяют мамы, болтливых ребятишек могли бить по губам и обзывать «тупыми». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали родители воспитанников младшей группы.

Как уверяют родители, их детей не выводили на прогулку Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАЖИМАЛА ДВЕРЬЮ?

По словам родителей, их новый старший воспитатель проработал на новой должности месяц. О том, что происходит в стенах садика, родители узнали случайно от младшей воспитательницы.

- У нас группа малюток 1,5 – 2,5 года. Младшая воспитательница решила уволиться еще на прошлой неделе. Но руководству о проблемах не говорила, а только напрямую нам. По ее словам, старшая воспитатель зажимала дверью ребенка. Так она решила его проучить за непослушание. По ее словам, мальчику прижали пальцы на ногах. Нянечка пыталась заступиться, но ее попросили не вмешиваться. Потом, одна из мам вспомнила, что видела у ребенка кровоподтек на пальцах ноги, - рассказывает мама одного из воспитанников Мария (имя изменено – Прим. ред.)

Как уверяет мама воспитанника, иногда дети оставались без вечерней прогулки.

- Бывало, что дети просили воспитателя поиграть, но она их просила не трогать ее и оставить в покое. Иногда не ходила с ними на прогулку. Объясняла это тем, что не желает их одевать и чувствует себя неважно, - продолжает родительница. Также младшая воспитатель рассказала нам, что старшая называла детей «тупыми». На наш взгляд, такое общение с детьми неуместно. Мы готовы добиться того, чтобы этот человек не работал с ребятами.

«ТАСКАЛА МЕЖДУ СТОЛОВ»

Вторая родительница Александра (имя изменено – Прим.ред.) уверяет, что ее ребенок на протяжении последнего месяца стал агрессивным и грубым.

- Я узнала, что 17 августа, во время ужина, одного из мальчиков воспитатель заставляла есть еду, упавшую на пол. Якобы тарелка разбилась, а ее содержимое подняли и дали ребеночку. Да, малыш играл с едой, разбрасывал запеканку, - говорит «КП-Екатеринбург» Александра. - Воспитательница взяла его за руки и стала тащить между столиками. Она говорила: «Поднимай, убирай за собой». А потом, едва ли не тыкала носом в запеканку, как котенка.

Родителям рассказывали, что малышей могли даже ударить по губам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мамы стали замечать, что дети не хотят идти в садик. Хотя, как уверяют, раньше таких проблем не было. Мамы желают отвести малышей к психологам.

- Страшно вести малыша в садик. Мы с родителями проанализировали поведение ребят. Большая часть из них просто просыпаются по ночам, кричат. Они с большим трудом уходят в садик, устраивают истерики и нервничают. У них глаза, как будто стеклянные, - поделилась Мария.

Сами мамы уже сходили на два собрания в садике. Как им объяснили, уже идет служебная проверка. А воспитателя, по их словам, отстранили от работы. Также женщины составили обращение в прокуратуру Свердловской области.

Дозвониться до заведующей «КП-Екатеринбург» не удалось.

Мы обратились за комментарием к воспитательнице, однако на момент публикации он не поступил. «КП-Екатеринбург» направила запрос по поводу ситуации в Департамент информполитики области. На момент публикации он не поступил.

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