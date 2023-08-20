Пропавшая в свердловском лесу пенсионерка прошла 19 километров перед спасением

Поиски 75-летней свердловчанки вели и ночью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловском лесу нашли пропавшую 75-летнюю пенсионерку. Зинаида Коренькова пошла за грибами 16 августа, однако домой так и не вернулась. Тогда ее родственники стали бить тревогу. Они обратились в поисковый отряд «Прорыв».

Спасти пенсионерку удалось только спустя 72 часа. Несколько экипажей блуждали по лесу в поисках пожилой женщины. Отряды работали даже ночью. В первый день волонтерам не удалось ничего найти. К группам присоединились поисковики на квадроциклах, мотоциклах и авто. За следующие сутки удалось найти единственный след 38 размера ноги, как у пенсионерки.

- Это была огромная надежда и шанс на спасение пожилого человека. Благодаря этому стало понятно направление, в котором могла уйти Зинаида Васильевна. Нами было принято решение отправить технику со стороны поселка Лосиный Березовского городского округа, так как прошло много времени. И если мы поедем на встречу, то есть большая вероятность, что мы встретимся с бабушкой, - отметили в поисковом отряде.

Женщину нашли в лесу уставшей и истощенной. Фото: скриншот из видео «Прорыв»

Уже на следующий день, волонтеры на мотоциклах поехали на поиски со стороны поселка. К счастью, всего через несколько часов пенсионерку нашли уставшей и истощенной, но живой. Она ушла на 19 километров от дома. Дорога оказалась трудной, она состояла из болот и полей.

Эвакуация свердловчанки также была непростой. Сначала женщине пришлось самой идти полтора километра по бездорожью. Она героически отказалась от носилок. Затем пенсионерку на машине доставили до дома. Там женщину встретили радостные родственники.

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