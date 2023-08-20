Губернатор Свердловской области стал участником турнира по настольному теннису

Спортивное состязание прошло 20 августа. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области решил поучаствовать в турнире по настольному теннису. Это произошло в день официального старта Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Помощник президента также принял участие в турнире. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава области Евгений Куйвашев вместе с помощником президента России Игорем Левитиным стали участниками состязания, прошедшего 20 августа. К ним также присоединились министр спорта России Олег Матыцин и полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

- Турнир прошел в рамках международных соревнований URAL AIRLINES TOP 16 Table Tennis Masters, приуроченных к 30-летию авиакомпании «Уральские авиалинии», которые в этот день стартуют в Верхней Пышме, - пояснили в региональном правительстве.

Алексей Орлов также продемонстрировал свою спортивную сноровку. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Помимо этого, турнир, как участники, посетили еще и генеральный директор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. А также в свердловский город приехали представители консульств и национальных диаспор Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Беларуси и других стран.

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