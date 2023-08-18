На Урале женщину засудили из-за покупки квартиры для двенадцати мейн-кунов

Заводчица, решила улучшить жизнь кошкам и купила им отдельную квартиру Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Урале женщину возненавидели соседи из-за ее увлечения. В одном из домов Богдановича заводчица, решила улучшить жизнь кошкам и купила им отдельную квартиру. Там она поселила 12 мейн-кунов, запах от которых был по всему подъезду. Жильцы были не рады такому соседству и поэтому пошли в суд.

Надежда - профессиональная заводчица кошек породы мейн-кун, и в ее дипломах и сертификатах написано, что у нее есть свой питомник. Этот питомник - квартира в многоэтажном доме. Питомцы женщины проживают там отдельно, сама же Надежда живет в другом месте.

По словам заводчицы, она постоянно убирает за кошками и дезинфицирует помещение. Однако соседи не оценили ее уборку и говорят, что запах от животных во всем доме распространяется еще с 2018 года и проникает в каждую квартиру.

- В прошлом году ее соседки Маргарита и Ирина обратились с иском в Богдановичский городской суд, в котором просили запретить заводчице деятельность по содержанию и разведению кошек в количестве более одной особи в квартире, а также обязать ответчика вывезти принадлежащих ей кошек из квартиры, - сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

В рамках дела, в «питомник» приезжал специалист Роспотребнадзора. Тот подтвердил, что на момент осмотра в квартире находилось 12 кошек, и присутствовал сильный запах, от которого у специалиста начался кашель и стали слезиться глаза.

В итоге, суд Богдановича запретил Надежде заниматься ее деятельностью и разрешил оставить в квартире только одну кошку. Заводчице это решение не понравилось, и она решила обжаловать его в Свердловском областном суде.

Областной суд пересмотрел ее дело. В ведомстве уточнили, что сейчас в Свердловской области нет ограничений по количеству проживающих в квартире животных, но согласно закона «Об обращении с животными», в жилище допускается содержание не более двух собак и одной кошки, либо трех кошек, либо одной собаки и двух кошек.

Поэтому Надежде разрешили оставить в квартире три кошки, а просьбу соседей оставить в квартире только одну, назвали «субъективной позицией».

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