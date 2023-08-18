Оставила записку: в Североуральске женщина покончила с собой в годовщину свадьбы

Знакомые характеризуют семью, как положительную. Фото: соцсети

В Североуральске 13 августа в одном из дачных домов было найдено тело женщины. Ею оказалась 47-летняя Татьяна Лопатина. О том, что привело к трагедии, «КП-Екатеринбург» рассказали знакомые семьи.

- В тот день они вместе со своим мужем праздновали 29-ю годовщину свадьбы. Отмечать праздник решили на даче. Выпивали. Стали выяснять отношения, и Татьяна обиделась на супруга. Был скандал. Муж уехал с дачи домой. Потом тело Татьяны нашли в бане. Семью знаем с положительной стороны. Ее муж работает на градообразующем предприятии, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи Ирина (имя изменено. – Прим. ред.).

Перед смертью женщина оставила записку.

- Прошу не винить никого в моей смерти, - написала Татьяна Лопатина.

Фото: соцсети

Как отмечают знакомые семьи, у женщины остался муж и сыновья. Известно, что Татьяна работала бухгалтером.

- Старший 21-летний сын сейчас живет в Санкт-Петербурге, а младший служит в армии. Его отпустили, чтобы он смог попрощаться с мамой, - говорит собеседница. - В гибель Татьяны трудно было поверить, потому что она была светлой и позитивной женщиной.

В пресс-службе областного Следственного комитета «КП-Екатеринбург» комментировать произошедшее не стали.

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