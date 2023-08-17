Екатеринбурженка месяц каталась на электросамокатах за чужой счет

На девушку возбудили уголовное дело
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге девушка месяц использовала чужой аккаунт для аренды электросамоката. За это время свердловчанка успела потратить 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Накануне в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его родственнице выставили крупный счет за прокат самокатов. Однако сама женщина живет за границей и в Екатеринбурге не была давно.
- В результате проведенной проверки полицейские установили, что ранее оформленная сим-карта местного оператора сотовой связи, принадлежавшая потерпевшей, была аннулирована, а номер продан сотовой компанией другому человеку, - рассказали в полиции.
Новой владелицей сим-карты оказалась 19-летняя девушка. Она решила зарегистрироваться в приложении аренды самокатов, однако оказалось, что аккаунт на ее номер телефона уже существует. Екатеринбурженку это не остановило, она продолжила пользоваться им. С июля по август девушка арендовала самокаты, потратив крупную сумму.
На екатеринбурженку возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть три статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета».
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