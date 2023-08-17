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Происшествия17 августа 2023 11:13

Екатеринбурженка месяц каталась на электросамокатах за чужой счет

На Среднем Урале девушка потратила чужие 170 тысяч рублей на аренду самокатов
Дарья ЧИПУРИНА
На девушку возбудили уголовное дело

На девушку возбудили уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге девушка месяц использовала чужой аккаунт для аренды электросамоката. За это время свердловчанка успела потратить 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Накануне в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его родственнице выставили крупный счет за прокат самокатов. Однако сама женщина живет за границей и в Екатеринбурге не была давно.

- В результате проведенной проверки полицейские установили, что ранее оформленная сим-карта местного оператора сотовой связи, принадлежавшая потерпевшей, была аннулирована, а номер продан сотовой компанией другому человеку, - рассказали в полиции.

Новой владелицей сим-карты оказалась 19-летняя девушка. Она решила зарегистрироваться в приложении аренды самокатов, однако оказалось, что аккаунт на ее номер телефона уже существует. Екатеринбурженку это не остановило, она продолжила пользоваться им. С июля по август девушка арендовала самокаты, потратив крупную сумму.

На екатеринбурженку возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть три статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета».

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