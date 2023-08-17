На Урале пожарный спас двух человек, едва не утонувших в водоеме

Дмитрия Паршутова собираются наградить за спасение людей Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Новой Ляле старший прапорщик 16-й пожарно-спасательной части Дмитрий Паршутов 13 августа спас двух человек, едва не утонувших в водоеме.

- Старший прапорщик 16-й пожарно-спасательной части Дмитрий Паршутов проводил профилактический рейд на акватории р. Ляли на лодке «Казанка». По окончанию патрулирования, возвращаясь в подразделение, Дмитрий заметил, что с берега группа людей машет руками, чтобы привлечь внимание, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Когда он приблизился, оказалось, что люди хотели обратить внимание спасателя на двух человек, которые не рассчитали свои силы, отплыли далеко от берега и начали тонуть.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Одному человеку, который еще держался на воде, Дмитрий Паршутов кинул жилет, а за вторым нырнул в воду, так как он уже уходил на дно.

Вытащив спасенных на лодку, он доставил их на берег и предложил вызвать скорую медицинскую помощь, но они отказались.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о награждении Дмитрия Паршутова.

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