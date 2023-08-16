Автомногоборье 12+, или как стать водителем до совершеннолетия

Под Екатеринбургом прошли соревнования по автомногоборью. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Под Екатеринбургом прошли соревнования по автомногоборью. И это тот случай, когда не взрослые показали пример детям, а скорее, наоборот. Участники по-настоящему драйвовых заездов безошибочно преодолевали специальную трассу за минимальное время. А ведь некоторым из них всего по 12 лет. Школьники, а уже водители?

СПОРТ ПО ПРИКОЛУ?

Детское автомногоборье автомобильный спорт, с которого начинали многие знаменитые гонщики. А сегодня слалом классический и линейный, спринт-слалом, фигурное вождение различные элементы могут выполнять дети до 18 лет. Причем начальная подготовка в специализированных школах начинается в 9 лет, а совершенствование навыков в 15. В этом возрасте некоторые школьники могут выбирать секцию после уроков «по приколу», особенно когда речь идет об эффектных хобби. Таких, как вождение автомобиля, когда ты еще ребенок. Ну, здорово же сказать одноклассникам: «Знаю правила дорожного движения лучше всех!»

Участники по-настоящему драйвовых заездов безошибочно преодолевали специальную трассу за минимальное время. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Однако дети, которые идут в автомногоборье, как показывает десятилетняя практика Свердловской области, дисциплинированы, внимательны и серьезны в своем выборе: они мечтают уверенно водить автомобиль и предвидеть опасные ситуации на дорогах уже с малых лет. И речи про баловство не идет.

Соревнования по автомногоборью проводятся в Свердловской области десятый год в целях повышения уровня знаний участников в области безопасности дорожного движения, навыков водительского мастерства, транспортной дисциплины и профилактики дорожно-транспортных происшествий, в том числе с подростками, отметил замначальника управления Госавтоинспекции региона Денис Колясников.

ИЗ ИНСПЕКТОРОВ В ГОНЩИКИ

50 лет назад по инициативе тогда еще Главного управления ГАИ МВД СССР были созданы отряды юных инспекторов дорожного движения. На боевом посту стояли школьники при домах и дворцах пионеров. Позже именно они станут первооткрывателями новой дисциплины юношеского автомногоборья. Статные, увлеченные девчонки и мальчишки изучали теорию вождения, садились за руль и поворот за поворотом отрабатывали навыки. Первый Всероссийский чемпионат по автомногоборью провели в 1996-м году в Ростове-на-Дону. С тех пор этот вид спорта становится с каждым днем все популярнее.

Дети дисциплинированы, внимательны и серьезны Фото: Павел ФИЛИППОВ

В Верхней Пышме прошли соревнования по водительскому мастерству среди молодых людей. Самым юным участникам всего 12 лет. Ребята, а их в этом году более восьмидесяти человек, приехали из соседних регионов в «Манин парк», чтобы показать все то, чему научились. А уже в следующем году подобное мероприятие пройдет вновь, поэтому у автомобилистов, желающих принять участие, есть время на подготовку, говорят в Госавтоинспекции Свердловской области.

ЗАКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА И СИГНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ

Первая часть автомногоборья теория, как бы ни хотелось скорее сесть за руль. ПДД основа всех соревнований. На вопросы из разных билетов нужно не просто правильно, а быстро ответить. В этом есть практичная задумка организаторов: в реальности на дороге у водителя может быть всего одна секунда для принятия правильного решения, которое в итоге спасет жизнь участникам движения.

Также на первом этапе участники демонстрируют навыки маневрирования автомобилем в непростых условиях на трассе «Классика» и показывают творческий потенциал. Это, кстати, вишенка на торте на соревнованиях, которые прошли в Верхней Пышме. Автоледи украшали сигнальные жилеты по тематике дорожной безопасности.

Соревнования по автомногоборью проводятся в Свердловской области десятый год в целях повышения уровня знаний участников Фото: Павел ФИЛИППОВ

На втором этапе в борьбу вступили юниоры-подростки и взрослые автолюбители 12+. Трофей звание «Призер первенства Свердловской области-2023». Ребята после сдачи ПДД прошли две усложненные трассы с препятствиями на лучшее время.

С каждым годом участников соревнований становится все больше, и это показывает заинтересованность граждан в безопасности на дорогах, говорит директор верхнепышминской автомотошколы Дмитрий Карпов.

ЗА СБИТЫЙ СТОЛБИК ШТРАФ

Вы ошибаетесь, если думаете, что автомногоборье это просто соревнования. На самом деле здесь все как в жизни: за нарушение правил штраф, за сбитую фигуру тоже. Реально и покрытие на трассе это самая настоящая асфальтированная площадка, на которой выставляются специальные препятствия в виде столбиков, например.

Что в итоге? К 18-ти годам вырастают грамотные водители. Они знают, как безопасно себя вести на дорогах, разбираются в «начинке» автомобилей, владеют знаниями ПДД и управления ТС. И как правило, ведут здоровый образ жизни. С такой боевой подготовкой сдать теорию в ГИБДД, показать навыки вождения на автодроме и в городе в разы проще. Бонус приобретение начальных гоночных способностей. Кто знает, может, мечта стать космонавтом реализуется не в небе, а на уникальных трассах России? К тому же автомногоборье открывает дорогу в мир: это регулярные занятия на разных площадках, в разных городах, на разных рельефах. И все это в кругу единомышленников.

Автомногоборье открывает дорогу в мир. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Напомним, организаторами соревнований по автомногоборью в Верхней Пышме выступили Министерство физической культуры и спорта, областная Госавтоинспекция при поддержке свердловского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».