В Екатеринбурге для похоронщиков проведут форум, где обучат цыганскому гипнозу

Также для ритуальщиков проведут соревнования по танатопрактике - искусству работы с телами умерших. Победителей ждут денежные призы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге с 17 по 18 августа состоится Уральский форум специалистов похоронного дела. Мероприятие пройдет в одном из лучших отелей города. Среди спикеров форума заявлены представители похоронной отрасли и администрации Екатеринбурга, а также психологи и бизнес-тренеры.

Гвоздем программы обещает стать финальная часть мероприятия. Организаторы планируют провести для похоронщиков обучение. Оно будет включать в себя раздел под названием «Гипноз в работе сотрудников ритуалки». Вот некоторые приемы, которым организаторы обещают обучить похоронщиков:

- Наведение гипносостояний для управления людьми;

- Манипуляция в трансе: внедряем нужные идеи;

- Цыганский черный гипноз – различаем, блокируем, используем.

Программа обещает быть довольно насыщенной. Фото: Уральский форум специалистов похоронного дела

Также обучающимся обещают провести мастер-класс, показав, как нужно общаться по телефону с потенциальными клиентами.

Спикером обучения станет доктор психологических наук бизнес-тренер Инна Крутько.

Согласно программе форума, за обучение желающим будет нужно выложить 15 тысяч рублей.

Ожидается, что помимо навыков черного цыганского гипноза во время форума похоронщики подтянут свои знания в области танатопрактики. Так называют искусство работы с телами умерших. В первый день форума его участники будут соревноваться в этой дисциплине. Победителей ждут денежные призы, а также дипломы от администрации Екатеринбурга.

Организаторы Уральского форума специалистов похоронного дела в разговоре с «КП-Екатеринбург» подтвердили достоверность изложенных сведений.

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