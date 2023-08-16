В Екатеринбурге для похоронщиков проведут форум, где обучат цыганскому гипнозу

Также для ритуальщиков проведут соревнования по танатопрактике - искусству работы с телами умерших. Победителей ждут денежные призы
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Екатеринбурге с 17 по 18 августа состоится Уральский форум специалистов похоронного дела. Мероприятие пройдет в одном из лучших отелей города. Среди спикеров форума заявлены представители похоронной отрасли и администрации Екатеринбурга, а также психологи и бизнес-тренеры.
Гвоздем программы обещает стать финальная часть мероприятия. Организаторы планируют провести для похоронщиков обучение. Оно будет включать в себя раздел под названием «Гипноз в работе сотрудников ритуалки». Вот некоторые приемы, которым организаторы обещают обучить похоронщиков:
- Наведение гипносостояний для управления людьми;
- Манипуляция в трансе: внедряем нужные идеи;
- Цыганский черный гипноз – различаем, блокируем, используем.
Программа обещает быть довольно насыщенной. Фото: Уральский форум специалистов похоронного дела
Также обучающимся обещают провести мастер-класс, показав, как нужно общаться по телефону с потенциальными клиентами.
Спикером обучения станет доктор психологических наук бизнес-тренер Инна Крутько.
Согласно программе форума, за обучение желающим будет нужно выложить 15 тысяч рублей.
Ожидается, что помимо навыков черного цыганского гипноза во время форума похоронщики подтянут свои знания в области танатопрактики. Так называют искусство работы с телами умерших. В первый день форума его участники будут соревноваться в этой дисциплине. Победителей ждут денежные призы, а также дипломы от администрации Екатеринбурга.
Организаторы Уральского форума специалистов похоронного дела в разговоре с «КП-Екатеринбург» подтвердили достоверность изложенных сведений.
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