«Повалил и начал душить»: в Екатеринбурге во время съемок фильма избили актера

Актер из Екатеринбурга снимался в сериале с Сергеем Безруковым. Фото: Александр Ткачук во "Вконтакте"

В Екатеринбурге во время съемок короткометражного фильма избили одного из актеров. Инцидент случился 15 августа, в районе 23:30 в Академическом. Съемки фильма «Угрюмка» проходили в тот вечер в подвальном помещении, переделанном под спортивный зал.

- В один момент зашел совершенно неадекватный, пьяный, и при этом крепкого телосложения мужчина. Налетел с агрессией, стал кричать «Вы кто, вы че тут устроили?». Видно было, что вести диалог с ним бесполезно. Началась перепалка, перешедшая в драку: он меня толкнул, я толкнул, а дальше рукопашный бой. Он меня повалил, начал душить, - рассказывает «КП-Екатеринбург» актер Александр Ткачук.

На какое-то время актеру удалось вырваться из рук противника, но обидчик вновь его повалил на пол и снова начал душить. Крики о помощи услышали случайные прохожие, которые ворвались в подвал и буквально оторвали от Александра нападавшего.

- Мы сразу же вызвали полицию, наряд приехал в течение получаса. Мы отправились в отдел писать заявление, - вспоминает актер. - Проблема в том, что мы не видели, куда убежал мужчина: из подвала много выходов, меня вывели ближайшим, а мужчина ушел другим путем.

У актера множество ушибов и синяков. Фото: исполнительного продюсера Андрея Собинова

Утром Александр Ткачук снял побои в травмпункте. На лице у него хаотичные кровоподтеки, на правом глазу лопнул капилляр, множество ушибов на голове, а также синяк над верхним веком.

- Самое обидное, что я работаю в Доме музыки, в хоре. Ко Дню города у нас запланировано очень много концертов, а теперь, видимо, я их буду вести уже дома, - вздыхает актер.

В пресс-группе ГУ МВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление по поводу ночного нападение принято.

- Данная информация зарегистрирована в отделе полиции № 4. Службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции.

Александр Ткачук же оформил больничный лист. Но, несмотря на то, что ему придется пропустить несколько выступлений, от съемок в фильме он не отказывается. Фильм снимает Кинокомпания V&T, совместно с творческим объединением «Рыжий хвост». Выход фильма запланирован на осень 2023 года.

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