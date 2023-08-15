Три недели девочка не получала жизненно важный препарат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд поставил точку в деле 50-летней Светланы С., которая погубила 10-летнюю дочь, оставив ее без жизненно важного инсулина. По данным «КП-Екатеринбург», у девочки выявили сахарный диабет в начале 2018 года. Светлана научилась делать инъекции на дому. А девочка самостоятельно измеряла уровень сахара, находясь в школе.

В ноябре 2021 года ребенку стало плохо. Прибывшая в квартиру к семье бригада скорой помощи констатировала смерть девочки.

По сведениям «КП-Екатеринбург», изначально женщина признавалась, что не делала инъекции, доверившись «народной медицине». Однако позже изменила показания. Следствие пришло к выводу, что девочка не получала инсулин на протяжении трех недель.

- С 28 октября по 17 ноября 2021 года осужденная, являясь матерью малолетней девочки, страдающей сахарным диабетом, проигнорировала рекомендации врача-эндокринолога по корректировке режима и дозы введения малолетней сахароснижающих препаратов, не получила направление и не выполнила анализ мочи дочери, а в дальнейшем приняла самостоятельное решение о прекращении введения дочери необходимых препаратов, в результате чего малолетняя скончалась, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Верх-Исетский районный суд признал Светлану виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Женщине назначили наказание в виде 1 года и 10 месяцев исправительных работ. Также каждый месяц 10% ее зарплаты будут удерживаться в счет государства.

Однако многодетная мать посчитала приговор слишком суровым, а прокуратура – слишком мягким. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы Областной суд оставил приговор без изменений.

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