Увяз в болоте по горло: пристав из Верхней Пышмы спасла грибника в Курганской области

Юлия Алимова нашла заблудившегося мужчину и позвала на помощь Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Пристав из Верхней Пышмы Юлия Алимова спасла грибника в Курганской области, где она находилась в отпуске.

- Она прочитала объявление в СМИ о пропаже мужчины 80 лет. Мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области. - Юлия добровольно приняла участие в поисковой операции в составе группы, в которую входили сотрудники полиции, МЧС, волонтеры.

Пристав вместе с другими людьми, участвующими в поисках грибника, обследовала леса в Далматовском районе. Вечером поиски завели ее к болотистому берегу озера Мельничное, где она в ответ на свой зов услышала слабый голос «здесь».

Юлия пошла на звук и обнаружила грибника. Оказалось, что он увяз по горло в болоте. Но Юлия Алимова не растерялась, она позвала на помощь сотрудников МЧС и скорой помощи.

Мужчину вытащили с помощью настила из веток и отправили в больницу.

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